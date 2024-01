Palivové dřevo za půlrok zlevnilo o 30 pct, kvůli DPH ale hrozí odliv do ciziny

Praha 15. ledna (ČTK) - Palivové dřevo v poslední době i přes zvýšení DPH zlevňovalo. Cena dřeva se za posledních šest měsíců snížila až o 30 procent, další dřevní paliva jako pelety a brikety zlevnily zhruba o pětinu. Kvůli nárůstu DPH na dřevo, které se od nového roku zvýšilo o šest procent na 21 procent, ovšem hrozí omezení dostupnosti surovin v Česku, výrobci by mohli své prodeje přesunout do zahraničí. Na dotaz ČTK to uvedl předseda Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Podle odhadů v současnosti topí dřevem zhruba dva miliony lidí.

Foto: Steve Buissinne@Pixabay.com



Klastr zamýšlené zvýšení DPH na dřevo kritizoval i v loňském roce. Varoval před zdražováním a také vývozem vytěženého dřeva do ciziny, kde platí na komoditu nižší DPH.



"Tržní podmínky působily naštěstí opačným směrem. Palivové dřevo se totiž meziročně za posledních šest měsíců zlevnilo asi o 30 procent, dřevní pelety a brikety asi o 20 procent. Vládní zásah do DPH tedy lidem pouze umazal možnou úsporu o šest procent," řekl k aktuálnímu vývoji Stupavský.



I přes zlevnění je však podle něj zvýšení daní pro tuzemský trh nadále problémem. "Již registrujeme plány na zvýšené vývozy dřeva a dřevních paliv, které se negativně projeví ve výběru DPH pro Českou republiku," upozornil šéf klastru.



Připomněl, že Česko má nyní v regionu jedny z nejvyšších nákladů na vytápění. "Například DPH na stejné zboží v Německu a Česku je v takovém nepoměru, že se německému obchodníkovi vyplatí nakoupit například české pelety, vyvézt je do Německa a prodat je zpět českému zákazníkovi. Česká republika má potom z takového obchodu na výběru DPH nula, vydělá především zahraniční obchodník a DPH je odvedeno v zahraničí," popsal Stupavský. V Německu podle něj platí DPH na dřevo ve výši sedmi procent, nižší než v Česku je například i v Rakousku nebo v Itálii.



Před podobným vývojem varovali dříve zástupci klastru vládu. "Reakci jsme neobdrželi," dodal Stupavský.



Od začátku letošního roku platí některé změny, které vláda loni představila v tzv. konsolidačním balíčku, jehož součástí byly i změny v systému daní. Balíček má podle vlády zlepšit saldo státního rozpočtu v letošním roce o 97,7 miliardy korun.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 1. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 15.1.24

Poslední změna: 15.1.2024

Počet shlédnutí: 0