Zprávy z tisku
Ostrov zavede vážení směsného odpadu, lepší třídění může snížit náklady na svoz
Ostrov (Karlovarsko) 24. října (ČTK) - Město Ostrov na Karlovarsku vybralo firmy pro svoz komunálního odpadu, zajištění čistoty města, údržbu zeleně a provoz městského sběrného dvora. ČTK to dnes řekl starosta Pavel Čekan (nezávislý, zvolen za Místní). Město se zhruba 16.000 obyvateli nechá od Nového roku vážit popelnice. Lidé, kteří důsledně třídí, tak mají šanci ušetřit za svoz.
Foto: Archiv CZ Biom
Svoz a likvidaci odpadů bude stejně jako dosud zajišťovat společnost Marius Pedersen. Hodnota zakázky činí 11,5 milionu korun ročně. Nová smlouva začne platit od ledna, vážení popelnic bude v prvních měsících testovací. V závěru roku ho město vyhodnotí a v příštích letech by ho mohlo promítnout do částky, kterou lidé za svoz platí. Cílem je motivovat k většímu třídění a snížení množství odpadu. V průměru vyprodukuje každý občan města asi 137 kilogramů komunálního odpadu ročně.
Město za skládkování odpadu nedoplácí, systém poplatků má podle starosty nastavený dobře. "V současné době neplánujeme, že bychom zdražovali," uvedl Čekan
Firma Marius Pedersen bude za 17,1 milionu korun bez daně zajišťovat v následujících osmi letech i svoz a likvidaci bioodpadu. Ten podle mluvčí radnice Lucie Kubešové tvoří téměř 40 procent komunálního odpadu. Město dlouhodobě poskytuje obyvatelům domácí kompostéry nebo možnost mít hnědé popelnice před domem a třídit zbytky z domácnosti. "O toto je stále větší zájem, zejména u občanů bytových domů bez možnosti kompostování a u obyvatel rodinných domů, kde kapacita kompostérů nestačí," řekla.
Ostrov se společností Marius Pedersen rovněž podepíše smlouvu na údržbu městských komunikací za 64,3 milionu korun na osm let. Zakázku na zajištění komplexních služeb spojených s obsluhou zhruba 550 odpadkových košů na veřejných prostranstvích vyhrála za 20 milionů na osm let ostrovská firma Kamila Vrány mladšího. Ta zajistí i navýšení počtu košů na tříděný odpad. Podle Čekana byla přidělena i zakázka na odbornou péči o stromy, stromořadí a nové výsadby ve městě do roku 2027. Za 3,4 milionu korun se o dřeviny a městskou zeleň odborně postará společnost StromeCheck ARBO z Prahy.
Ostrovský sběrný dvůr bude příštích osm let provozovat společnost Resur za zhruba 56 milionů korun. Její nabídku město vyhodnotilo jako nejvýhodnější. Skutečné náklady za službu budou záviset na skutečně odevzdaném množství odpadu a na počtu uklizených skládek ve městě.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 10. 2025
Poslední změna: 4.11.2025
