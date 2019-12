Ostrava otevře informační místo pro žadatele o kotlíkovou dotaci

Ostrava 23. dubna (ČTK) - Ostrava otevře od středy pro žadatele o takzvanou kotlíkovou dotaci speciální informační místo. Bude součástí informačního centra a zájemci ho najdou v přízemí magistrátu. Lidé se tam dozví vše potřebné o bezúročných půjčkách, příspěvku města i podávání žádostí. Novináře o tom dnes informoval mluvčí magistrátu Petr Havránek.

"Pro vypsání žádostí bude žadatelům k dispozici také počítač. 'Kotlíková kancelář' bude otevřena dvakrát týdně, a to vždy v pondělí od 13:00 do 17:00 a ve středu v době od 09:00 do 15:00," uvedl Havránek.

Poradní místo zůstane otevřené minimálně do 13. května. Právě od tohoto dne mohou zájemci v kraji znovu žádat o dotaci na výměnu starého neekologického kotle za nový, šetrnější k životnímu prostředí. Pro obyvatele regionu bude připraveno půl miliardy korun. Částečně půjdou tyto peníze žadatelům, kteří neuspěli v předešlé výzvě, a pak novým zájemcům. Kraj je první v zemi, který ve třetí dotační výzvě začne přijímat žádosti už v květnu. Řada zájemců by tak výměnu kotle mohla stihnout ještě před zahájením topné sezony.

Havránek připomněl, že letošní výzva je definitivně poslední možností na dotovanou výměnu kotle. "S příspěvkem města Ostravy lze získat dotaci až do výše 145.000 korun, což by mělo pokrýt veškeré náklady na výměnu kotle. Je to jedinečná příležitost, jak kotel vyměnit prakticky zdarma," uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová (ANO).

Kotle na tuhá paliva lze vyměnit za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Dotaci žadatelé mohou využít i na úpravu spalinové cesty a s tím spojené stavební práce, případné akumulační nádoby, projektovou dokumentaci, zhotovení plynové přípojky či zkoušky a testy zařízení. Žádosti bude opět možné podávat elektronicky.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.4.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 23. dubna 2019

Poslední změna: 23. dubna 2019

Počet shlédnutí: 4146