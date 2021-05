Ostrava mění podobu popelnic, obměna potrvá asi deset let

Ostrava 15. května (ČTK) - Ostrava mění podobu nádob na odpad. Dlouhodobý projekt jejich výměny začne v pondělí. Nové černé nádoby s různě barevnými víky se nejprve objeví v městském obvodu Třebovice a také v části Poruby. Celkem půjde o 1080 popelnic o objemu 120 a 240 litrů na směsný odpad a bioodpad a o 270 kontejnerů o objemu 1100 litrů na směsný odpad, plast a papír. Obměna kontejnerů v celém městě potrvá asi deset let. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

"Tímto krokem Ostrava reflektuje na evropské standardy a vydává se cestou postupného sjednocení designu odpadových nádob s většinou tuzemských i evropských měst, kde je černá barva synonymem pro směsný komunální odpad. Naším cílem je také přispět k lepšímu vzhledu města formou estetizace celých stanovišť kontejnerů. Protože nechceme plýtvat finančními prostředky města, budou nové černé nádoby na odpad nakupovány postupně jen v množství, které je běžné pro každoroční obměnu. Ty stávající, stažené z Třebovic a Poruby, které jsou ještě funkční, budou používány v jiných lokalitách jako náhrada za poškozené kontejnery a popelnice," uvedla náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová (ANO).

Počet nádob, který odpadová společnost OZO Ostrava každoročně pořizuje kvůli plánované obměně, se tak letos nijak nebude lišit od předchozích let. "Stejně chceme pokračovat i v následujících letech. Vždy vytipujeme nějaké ohraničené lokality a tam provedeme plošnou výměnu, aby v tom místní občané neměli zmatek. Celý proces výměny nádob v Ostravě za ty černé bude dlouhodobý a potrvá zhruba deset let," uvedl jednatel OZO Ostrava Karel Belda.

Pro směsný komunální odpad se před více než 20 lety začaly v Ostravě používat zelené nádoby. Z kovových nádob se přešlo na plastové, které jsou nejen levnější, ale rovněž lehčí a lépe se s nimi manipuluje. "Rozhodli jsme se tenkrát pro zelené kontejnery podle barvy našich svozových aut a loga společnosti. Nyní však chceme u směsného odpadu přejít na nádoby černé, tak jak je to obvyklé jinde u nás i v Evropě. A aby celá stanoviště působila kultivovaně, také nádoby na separovaný odpad budou černé jen s různobarevnými víky podle barev, na které jsou Ostravané zvyklí – žluté pro plast, modré na papír a hnědé pro bioodpad. Nádoby budou také opatřeny výraznými nálepkami s informacemi o tom, co do kontejnerů patří a co ne," doplnil Belda. Letošní obměna nádob potrvá asi dva týdny.

