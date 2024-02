Organizace: ČR musí zvýšit podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 33 pct

Praha 2. února (ČTK) - Česká republika může do roku 2030 navýšit svůj podíl obnovitelných zdrojů (OZE) na celkově spotřebě ze současných přibližně 18 procent až na 33 procent. Stát by to proto měl promítnout do upravovaného Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NKEP). Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu vyzvaly oborové organizace. Původní státní návrh NKEP z loňska počítal s podílem obnovitelných zdrojů 30 procent, EU však tento cíl doporučila navýšit.

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu má definovat cestu Česka k dekarbonizované a moderní energetice. Ministerstvo svůj původní návrh po doporučeních Evropské komise, podle níž byly navržené cíle nízké, upravuje. Podle oborových organizací starý návrh nevyužívá dostupný potenciál obnovitelných zdrojů energie.



"Česko má velký nevyužitý potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Doporučení Evropské komise zvýšit cíl zelené energie o tři procentní body považujeme za relevantní," uvedly organizace.



Aliance pro bezemisní budoucnost, Hnutí DUHA, Svaz moderní energetiky, Solární asociace a Centrum pro dopravu a moderní energetiku proto ve společném dopise vyzvaly ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (STAN), aby ministerstvo podpořilo navýšení českého cíle pro podíl OZE na spotřebě na 33 procent v roce 2030. Zároveň vyzvaly vládu, aby rychleji odstraňovala bariéry, které podle nich brání efektivnější výstavbě obnovitelných zdrojů.



"Rozšíření dostupného výkonu obnovitelných zdrojů energie a zajištění přijatelných cen energií je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti České republiky v dynamicky se měnícím světě. Navýšení cílů v NKEP vnímáme jako klíčový krok, jak toho dosáhnout. Bez vyššího podílu bezemisních zdrojů ztratí velcí investoři o Českou republiku zájem a pro stávající firmy bude pomalá dekarbonizace české ekonomiky představovat zvyšování provozních nákladů," podotkl výkonný ředitel Svazu moderní energetiky Tomáš Buzrla.



Původní návrh NKEP počítal s tím, že růst podílu obnovitelných zdrojů by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. Plán také potvrdil odklon ČR od spalování uhlí do roku 2033. Upravený plán by měl být hotový do léta.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 2. 2024

