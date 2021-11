Organický odpad bude v Pražské tržnici nově zpracovávat elektrický kompostér

Praha 4. listopadu (ČTK) - Organický odpad bude v Pražské tržnici nově zpracovávat elektrický kompostér. Na kompost bude měnit odpad ze zeleninového trhu v Hale 22 v areálu a v budoucnu i zbytky z restaurací a kaváren, které mají v areálu Pražské tržnice svou provozovnu. Vzniklým kompostem se bude přihnojovat mimo jiné zeleň v areálu. Novinářům to dnes sdělily za Pražskou tržnici její mluvčí Kateřina Písačková a zakladatelka podniku Kokoza Lucie Matoušková Lankašová.

Foto: Deník.cz



"Mezi hlavní pilíře našich úvah o rozvoji Pražské tržnice patří udržitelnost a péče o životní prostředí. Zprovozněním velkoobjemového kompostéru pro zpracování biologického odpadu přímo na místě jeho vzniku se k ekologickým tématům hlásíme," uvedl náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), v jehož gesci je rozvoj Pražské tržnice.

Kompostér Rocket, který ročně zpracuje až 150 tun bioodpadu, pořídila firma Kokoza z Británie zhruba za jeden milion korun, sdělila ČTK Matoušková Lankašová. Umístěný bude v areálu tržnice, kde bude zpracovávat organický odpad vyprodukovaný v provozech v Pražské tržnici. Obsluhu budou mít na starost lidé s duševním onemocněním, které zaměstnává podnik Kokoza. Pražská tržnice bude podle Písačkové firmě za zpracování bioodpadu platit a tržnici budou nyní odvádět za zpracování odpadu poplatek zájemci z řad prodejců ovoce a zeleniny v areálu.

Nyní se bude v kompostéru zpracovávat rostlinný odpad ze zeleninových trhů, které se konají v Hale 22 v Pražské tržnici. V hale, kde funguje zejména zeleninové tržiště, své výrobky a výpěstky nabízí lidem asi 50 prodejců, farmářů a pěstitelů. Na trzích se podle Písačkové každý týden vyprodukuje asi 1440 litrů organického odpadu, což zaplní šest popelnic na bioodpad každých sedm dní. Postupně by se do kompostování měly zapojit i restaurace a kavárny v areálu tržnice a v plánu je rovněž kompostovat i jednorázové nádobí, které se bude používat na kulturních a gastronomických akcích konaných v tržnici.

Výhodou kompostéru Rocket je podle zakladatelky podniku Kokoza rychlost, jakou mění organický odpad na využitelný kompost, a velký objem nádoby oproti klasickým zahradním kompostérům. Rocket totiž dokáže pojmout až 215 litrů organického odpadu denně. Vyprodukovaný kompost by se měl jako hnojivo dále využívat například při péči o zeleň v areálu tržnice nebo v komunitních zahradách v Praze, které Kokoza založila.

Areál Pražské tržnice byl původně pražskými jatky a byl založený v roce 1895. Jako jatka fungoval do 80. let minulého století, kdy se začal měnit na tržnici. Areál byl v roce 1993 prohlášen kulturní památkou. Hala 22 v areálu funguje už od 80. let. Dnešní zeleninový trh původně sloužil jako tržnice hovězího dobytka. Aktuálně je zeleninový trh otevřený denně kromě neděle, a to v pracovní dny od 08:00 do 17:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00.

Majitelem areálu Pražské tržnice je hlavní město Praha. Magistrát areál postupně opravuje a plánuje do obnovy v následujících téměř 15 letech vložit až dvě miliardy korun.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 4. 11. 2021

