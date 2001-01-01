Zprávy z tisku
Operační program Životní prostředí podpořil od roku 2007 přes 32.000 projektů
Praha 8. srpna (ČTK) - Téměř v každé druhé obci v Česku je alespoň jeden projekt podpořený z evropských dotací programu Životní prostředí (OPŽP). Od roku 2007 podpořil program více než 32.000 projektů zaměřených na ochranu přírody, hospodaření s vodou, snižování energetické náročnosti budov či zlepšování kvality ovzduší. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) to dnes uvedlo v tiskové zprávě. V aktuálním období od roku 2021 do roku 2027 je pro program vyčleněno 53,9 miliardy korun. Program financují evropské fondy, Evropská komise by podle ministerstva měla částku navýšit o dalších devět miliard korun.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
"Téměř v každé druhé obci dnes najdeme konkrétní projekt podpořený z OPŽP, ať už jde o výsadbu stromů, revitalizaci rybníků či zateplení škol a kulturních domů," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Někteří odborníci v minulosti upozorňovali, že Česko se soustředí spíš na to, aby evropské peníze vyčerpalo, než aby je využilo na strategické projekty, které zemi posunou kupředu. Srovnávali přitom vývoj zejména s Polskem, které evropské dotace využilo k intenzivnějšímu rozvoji dopravní infrastruktury.
O podporu z OPŽP mohou žádat obce, města, neziskové organizace, zemědělské podniky i jednotlivci. Peníze jsou v programu rozdělovány prostřednictvím dotačních výzev. Podle Státního fondu životního prostředí ČR, který program spravuje, bylo k 1. srpnu schváleno 3319 projektů s podporou přesahující 47,5 miliardy korun, což odpovídá zhruba třem čtvrtinám dostupných peněz. Od roku 2021 bylo vyhlášeno 89 dotačních výzev. Do konce roku 2025 má přibýt dalších devět s 1,35 miliardy korun.
V současném programovém období směřuje největší část peněz do vodohospodářské infrastruktury, zejména do výstavby a modernizace čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody a vodovodů.
"Do vodohospodářské oblasti plynuly od roku 2021 investice přesahující 13 miliard korun. Díky nim se vybuduje nebo zmodernizuje 118 čistíren, 74 zdrojů a 35 úpraven pitné vody, vznikne 551 kilometrů nových vodovodů. Na kvalitní zásobování vodou se napojí více než 155.000 obyvatel," řekl Hladík.
Podpora se ale týká také zateplování veřejných budov, instalace obnovitelných zdrojů energie a projektů oběhového hospodářství, například výstavby a modernizace sběrných dvorů a třídicích linek.
"V oblasti oběhového hospodářství se zaměřujeme například na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, třídicích linek či zařízení na dotřiďování odpadů," uvedl vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP Jan Kříž.
Podle ministerstva by projekty měly vést ke snížení konečné spotřeby energie o nejméně 950 terajoulů ročně a ke zvýšení kapacity výroby energie z obnovitelných zdrojů o více než 410 megawattů. Při adaptaci na změnu klimatu má být v městech a obcích obnoveno nebo nově vysazeno přes 2200 hektarů zeleně.
Další peníze míří na zlepšení kvality ovzduší, obnovu mokřadů, sanaci ekologických zátěží či modernizaci environmentálních center.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 8. 2025
Poslední změna: 11.8.2025
