Opavský magistrát chce dětem odpustit poplatky za odpad

Opava 30. listopadu (ČTK) - Opavský magistrát chce od příštího roku odpustit poplatky za odvoz komunálního odpadu všem dětem ve věku do 18 let. Týkat se to bude asi 10.000 obyvatel. Až dosud poplatek, který je 495 korun za osobu, nemusely platit děti do tří let. ČTK to dnes řekl primátor Radim Křupala (ČSSD). Záměr ještě musí schválit zastupitelstvo.

"Z našeho pohledu jde o pragmatickou věc. Chceme tak podpořit rodiny s dětmi. Věříme, že ušetřené peníze rodiče investují zpět do svých potomků," dodal. Podle něj město takto chce snížit daňovou zátěž obyvatel. "Poplatek za odvoz odpadu jako daň vnímáme. Lidé jej musí platit. Bez ohledu na to, zda odpad produkují, nebo ne," dodal.

Představitelé radnice předpokládají, že toto rozhodnutí bude znamenat výpadek v příjmech města zhruba 4,5 milionu korun. S tím už počítá rozpočet, který bude zastupitelstvo schvalovat v prosinci.

Další novinkou v opavském odpadovém hospodářství bude příští rok zavedení samostatného svozu biologického odpadu. Radnice získala dotaci na nákup 5000 hnědých popelnic, které bude na jaře distribuovat obyvatelům žijícím v rodinných domech. "Opava dosud tuto službu nenabízela. Dva roky se nám nedařilo získat dotaci. Nyní ji už máme. Proto můžeme projekt realizovat," řekl náměstek primátora Dalibor Halátek (Změna pro Opavu).

Odpuštění poplatku dětem i zavedení popelnic na biologický odpad nebude mít podle vedení města vliv na výši poplatku. "Zvyšovat jej nebudeme," řekla mluvčí města Lada Dobrovolná.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8.12.2017

Datum uveřejnění: 30. listopadu 2017

Poslední změna: 8. prosince 2017

