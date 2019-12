Opavská Teva se zavázala k opatřením pro zlepšení ovzduší

Ostrava 27. listopadu (ČTK) - Moravskoslezský kraj dnes s opavskou farmaceutickou společností Teva Czech Industries uzavřel dohodu, která má přispět ke zlepšení kvality ovzduší. Teva se mimo jiné zavázala k tomu, že do roku 2020 investuje minimálně 20 milionů korun do ekologických a bezpečnostních řešení. ČTK to v tiskové zprávě sdělila mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Teva každoročně také zajistí údržbu zeleně a komunikací ve svém areálu, novou výsadbu za 500.000 korun a bude nakupovat energii jen z obnovitelných zdrojů. "Uvědomujeme si dopady naší výrobní činnosti na životní prostřední. Snažíme se je minimalizovat tím, že trvale zlepšujeme technologické procesy, používáme účinná zařízení pro zachycování emisí a omezujeme množství látek vypouštěných do ovzduší," uvedl jednatel Tevy Jaroslav Chylík.

Firma využívá vlastní moderní čistírnu odpadních vod. "Od příštího roku budeme používat k pokrytí našich energetických potřeb pouze zemní plyn, jehož energetický potenciál maximálně využíváme odběrem tepla z odpadních plynů," uvedl Chylík.

Moravskoslezský kraj v dohodě například slíbil, že zvýší náklady na nadlimitní čištění silnic. "Finančně podpoříme ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol. Z krajského rozpočtu přispějeme na výměnu starých kotlů za ekologické, podělíme se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší a zafinancujeme další aktivity vedoucí k tomu, abychom u nás dýchali čistější vzduch," uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Uzavírání dobrovolných dohod s významnými průmyslovými podniky je podle něj jedna z možností, které pomohou zlepšení vzduchu v regionu, jenž je známý mimořádně znečištěným ovzduším. Letos už kraj uzavřel dobrovolné dohody s Třineckými železárnami a ostravskou chemičkou BorsodChem MCHZ.

Teva Czech Industries je nejvýznamnějším farmaceutickým výrobcem ve střední Evropě. Ročně vyprodukuje osm miliard tablet, 50 milionů želatinových tobolek a 210 milionů cytostatických tablet generických léčiv, tedy ekvivalentů produktů, kterým vypršela patentová ochrana.

