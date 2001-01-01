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Olomouc rozšíří sběr kuchyňských zbytků na městskou část Nová Ulice
Olomouc 19. října (ČTK) - Olomoucká radnice rozšíří v listopadu sběr kuchyňských zbytků na městskou část Nová Ulice, kde lidé budou moci třídit gastroodpad na čtyřech desítkách míst. Projekt navazuje na pilotní sběr kuchyňského odpadu na sídlištích Povel a Tabulový vrch, kde ho obyvatelé mohou ukládat do speciálních nádob již pět let. ČTK to dnes sdělil vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Petr Swaczyna.
Foto: Yuliia Chyzhevska@Dreamstime.com
Olomoucká radnice rozšíří v listopadu sběr kuchyňských zbytků na městskou část Nová Ulice, kde lidé budou moci třídit gastroodpad na čtyřech desítkách míst. Projekt navazuje na pilotní sběr kuchyňského odpadu na sídlištích Povel a Tabulový vrch, kde ho obyvatelé mohou ukládat do speciálních nádob již pět let. ČTK to dnes sdělil vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Petr Swaczyna.
"Smyslem (rozšíření míst pro sběr gastroodpadu) je snížení podílu směsného komunálního odpadu. Jeho likvidace stojí město nemalé prostředky. Kuchyňského odpadu může být přitom ve směsném komunálním odpadu až jedna třetina a je možné jej využít jako obnovitelný zdroj a energeticky ho zpracovat například v bioplynové stanici ," uvedl Swaczyna.
Do tmavě hnědých nádob o objemu 120 litrů opatřených těsnícím víkem budou moci lidé odkládat biologicky rozložitelný kuchyňský odpad v podobě tepelně upravených i neupravených potravin rostlinného a živočišného původu, prošlých či zkažených potravin, nespotřebovaných zbytků jídel, masa, mléčných výrobků, starého pečiva nebo cukrovinek. Potraviny bude možné odkládat i v původních obalech s výjimkou skla.
První desítky nádob na kuchyňský odpad v Olomouci instalovala v roce 2021 na sídliště Povel firma Energy financial group, která v Rapotíně na Šumpersku provozuje bioplynovou stanici . Kuchyňský odpad má v Rapotíně využití při výrobě biometanu, elektřiny a tepla. Z dřívějšího průzkumu vyplynulo, že možnost třídit kuchyňské zbytky do speciálních kontejnerů využívá téměř polovina obyvatel sídliště Povel.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 10. 2026
Poslední změna: 22.10.2026
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Olomouc rozšíří sběr kuchyňských zbytků na městskou část Nová Ulice
Olomouc 19. října (ČTK) - Olomoucká radnice rozšíří v listopadu sběr kuchyňských zbytků na městskou část Nová Ulice, kde lidé budou moci třídit gastroodpad na čtyřech desítkách míst. Projekt navazuje na pilotní sběr kuchyňského odpadu na sídlištích Povel a Tabulový vrch, kde ho obyvatelé mohou ukládat do speciálních nádob již pět let. ČTK to dnes sdělil vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Petr Swaczyna.
Olomoucká radnice rozšíří v listopadu sběr kuchyňských zbytků na městskou část Nová Ulice, kde lidé budou moci třídit gastroodpad na čtyřech desítkách míst. Projekt navazuje na pilotní sběr kuchyňského odpadu na sídlištích Povel a Tabulový vrch, kde ho obyvatelé mohou ukládat do speciálních nádob již pět let. ČTK to dnes sdělil vedoucí oddělení odpadového hospodářství magistrátu Petr Swaczyna.
"Smyslem (rozšíření míst pro sběr gastroodpadu) je snížení podílu směsného komunálního odpadu. Jeho likvidace stojí město nemalé prostředky. Kuchyňského odpadu může být přitom ve směsném komunálním odpadu až jedna třetina a je možné jej využít jako obnovitelný zdroj a energeticky ho zpracovat například v bioplynové stanici ," uvedl Swaczyna.
Do tmavě hnědých nádob o objemu 120 litrů opatřených těsnícím víkem budou moci lidé odkládat biologicky rozložitelný kuchyňský odpad v podobě tepelně upravených i neupravených potravin rostlinného a živočišného původu, prošlých či zkažených potravin, nespotřebovaných zbytků jídel, masa, mléčných výrobků, starého pečiva nebo cukrovinek. Potraviny bude možné odkládat i v původních obalech s výjimkou skla.
První desítky nádob na kuchyňský odpad v Olomouci instalovala v roce 2021 na sídliště Povel firma Energy financial group, která v Rapotíně na Šumpersku provozuje bioplynovou stanici . Kuchyňský odpad má v Rapotíně využití při výrobě biometanu, elektřiny a tepla. Z dřívějšího průzkumu vyplynulo, že možnost třídit kuchyňské zbytky do speciálních kontejnerů využívá téměř polovina obyvatel sídliště Povel.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 19. 10. 2026
Poslední změna: 22.10.2026
Počet shlédnutí: 210