Olej do kanalizace nepatří! Kam s ním poradí chytrá aplikace

Projekty třídímolej.cz a KAMsNIM.cz spojuje společný cíl - správné nakládání s jedlými oleji a jejich recyklace. Velké množství obyvatel je bohužel stále vylévá do dřezů či toalet a plýtvají tak nejen cennou surovinou, ale zatěžují také kanalizační soustavu.

Cílem iniciativy třídímolej.cz je naučit občany, proč je správné třídit jedlé oleje a tuky. Také lidem radíme jak na to. A důležitým krokem v tomto edukačním procesu je rozmístěný sběrných nádob co nejblíže lidem. Chceme odstranit bariéry, které mohou lidé mít při třídění oleje. A také zbourat mýty, např. "Nefrituji, tak nemám žádný olej". Olej se najde v každé domácnost a je chyba vylévat ho do odpadu nebo na kompost.

Díky spolupráci s třídímolej.cz přibylo v mapě projektu KAMsNIM.cz 800 míst (zejména na severní Moravě), na kterých lidé mohou odevzdávat použité jedlé oleje k dalšímu využití. Celkem jich najdete v mapě již 2 500. Jedná se většinou o sběrná střediska odpadů, ale tam kde jsou k dispozici údaje o jednotlivých popelnicích a kontejnerech na oleje, jako například v Praze a Ostravě, je síť sběrných míst výrazně hustší a pro obyvatele tím pádem donášková vzdálenost podstatně přívětivější.

Takto sesbíraný jedlý olej se dá opět využít jako hodnotná surovina pro další zpracování v průmyslu. O logistiku svozů a zpracování, čištění a recyklaci pod iniciativou třídimolej.cz se stará česká firma Trafin Oil, která ve svém oboru patří k největším evropským hráčům. Takto očištěný olej putuje dále ke zpracování například jako přísada pro výrobu biopaliv 2. generace nebo jako surovina pro výrobu 100% recyklovaného leteckého paliva. Jednou vyrobený olej tak může posloužit dvakrát. Snižuje se tak mimo jiné uhlíková stopa. Nemluvě o snížení zanášení kanalizačního potrubí.

"Sběr použitých jedlých olejů je příkladem toho, jak by měla fungovat oběhová řešení, snadno využitelná pro každého, kdo hodlá chránit životní prostředí. Kromě míst, kde se lze zbavit odpadů, chceme v projektu "Kam s ním" především ukazovat dobré příklady a navigovat uživatele, aby využívali ekologických možností, jak se zbavovat nepotřebných věcí. V mapě na www.KAMsNIM.cz díky tomu postupně přibývají další místa zpětného odběru, re-use centra, opravárny, potravinové banky, charitativní sběrny a další podobná místa, která dávají věcem šanci na druhý život nebo alespoň recyklační koncovku," říká autor aplikace, Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Zdroj: Tisková zpráva Ukliďme Česko z.s. 28. 1. 2021

Datum uveřejnění: 28. ledna 2021

