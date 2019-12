Odpadová společnost OZO Ostrava má nový drtič bioodpadů

Ostrava 21. ledna (ČTK) - Městská odpadová společnost OZO Ostrava má v provozu nový drtič na biologicky rozložitelné odpady. Stroj za 5,7 milionu korun je desetkrát výkonnější než dosavadní a navíc mobilní, což společnosti umožní rozšířit dosud poskytované služby. Drtič zahájil svůj provoz při likvidaci vánočních stromků, řekla dnes ČTK mluvčí společnosti Vladimíra Karasová.

"Nový mobilní drtič zvládne podrtit až 150 metrů krychlových rostlinného materiálu za hodinu. A navíc si poradí nejen se silnějšími kusy dřeva, a to až do průměru 540 milimetrů, ale také s dlouhou trávou či senem. To doposud používaný stroj, který jsme nyní po deseti letech provozu na kompostárně prodali, neuměl. Dokázal podrtit pouze větve do průměru 350 milimetrů a delší měkké rostlinné materiály ho zahlcovaly," uvedl jednatel společnosti Karel Belda.

Nový drtič se bude využívat při likvidaci vánočních stromů, ale bude zpracovávat také větve z ořezu stromů z veřejné zeleně a ze zahrad. Vzniklá dřevní štěpka se bude v sezoně míchat s trávou a dalšími rostlinnými odpady a bude tak využita k výrobě kompostu, který potřebuje kromě trávy právě i dřevo a suché listí.

"Vyšší kapacita drtiče nám společně s jeho mobilitou umožní nabídnout zcela nové služby ostravským městským obvodům a jejich obyvatelům, kteří budou moci větve ze zahrad odkládat na více místech. Až doposud je totiž mohli z kapacitních důvodů odvážet jen do tří ostravských sběrných dvorů nebo přímo na obecní kompostárnu v Hrušově" uvedl Belda.

Zařízení bude moci společnost přivézt do jednotlivých obvodů a drtit větve přímo na místě.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23.1.2019

