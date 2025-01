Odborníci: Změny v programu Nová zelená úsporám jsou krok správným směrem

Praha 20. ledna (ČTK) - Odborníci se shodují, že změny v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) jsou krok správným směrem. Oceňují, že stát dál podporuje úspory energií i využívání obnovitelných zdrojů. Nové podmínky navíc usnadní lidem přístup k těmto řešením, například možností získat část peněz předem. Zástupci odvětví míní, že podpora od státu je důležitá pro to, aby více domácností mohlo využívat moderní technologie, jako jsou solární panely, baterie nebo tepelná čerpadla. Uvedli to v komentářích, které má ČTK k dispozici.

Foto: anncapictures@Pixabay.com



Zásadní novinkou programu NZÚ pro energeticky úsporné renovace domů je, že žadatelé dostanou peníze předem. Řekl to dnes na konferenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Změny v NZÚ se týkají pouze rodinných domů, u bytových domů bude podpora pokračovat za nezměněných podmínek. Příjem žádostí v upravené výzvě začne 20. února a podmínky budou platit celý rok. Svaz moderní energetiky oceňuje, že program nadále staví na podpoře různých technologií, od úspor energií po obnovitelné zdroje. "Šetření energií je nejdostupnějším krokem, jak snížit výdaje domácností za elektřinu a teplo. Přínosy pocítí rodiny nejen v nižších účtech, ale také v lepším životním prostředí," uvedl programový ředitel svazu Martin Sedlák. Podle něj je pozitivní, že nové podmínky více podporují kombinaci řešení, jako jsou solární panely doplněné o baterie a tepelná čerpadla. Zvýšení limitu dotace na fotovoltaické systémy na 140.000 korun u instalací s výkonem přes sedm kilowatt a zapojením do sdílení energie hodnotí pozitivně i Michal Petřek, manažer společnosti Raylyst, která patří mezi české distributory fotovoltaiky. "Jde o zásadní motivaci pro domácnosti, aby sdílely vyrobenou energii a přispěly k rozvoji komunitní energetiky," řekl. Upozornil na pokles poptávky po fotovoltaice na začátku roku, který by podle něj program mohl pomoci zvrátit. "Zařízení typu tepelného čerpadla vyjde na 220.000 až 450.000 korun, což je značná investice. Zvýšení dotace na 130.000 až 150.000 korun proto domácnostem výrazně usnadní přístup k těmto technologiím," uvedl Jan Potucký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel. Podle něj návratnost investice do čerpadel zůstává jednoznačně pozitivní. Program navíc nově zavádí podmínku chytrého dálkového řízení nových fotovoltaik, což umožní efektivnější využití vyrobené elektřiny a zmírní přetěžování sítě. Podle Sedláka tyto kroky podporují zavádění inovací na trhu a pomáhají posilovat roli domácností jako aktivních aktérů v energetické transformaci. Jan Kakos, ředitel obchodu Bidli Technologie, vítá zapojení středně příjmových domácností do nového dotačního programu, který zjednodušuje podmínky pro žadatele a sjednocuje různé dotační programy. Míní, že nový program by mohl zvýšit poptávku po úsporných technologiích. Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 1. 2025

Datum uveřejnění: 20.1.25

Poslední změna: 24.1.2025

Počet shlédnutí: 20