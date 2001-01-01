Zprávy z tisku
Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní
Praha 23. října (ČTK) - Zavedení nových emisních povolenek by mohlo vést ke zdražování zateplených nemovitostí, naopak starší nezateplené byty či domy by mohly zlevňovat. Kvůli novým poplatkům pro domácnosti by se měl také zvýšit zájem o rekonstrukce. Stoupla by tak poptávka po stavebnících, kteří by pak kvůli vytíženosti mohli chtít za práci více peněz. Vyplývá to z vyjádření odborníků, které ČTK oslovila. Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027.
Foto: vjkombajn@pixabay.com
Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany. I po změnách v systému emisních povolenek ETS2, které v úterý představila Evropská komise, ale budou podle analytiků povolenky stát domácnosti peníze navíc.
Podle odborníků se nový systém dotkne domácností prostřednictvím vyšších cen energií a pohonných hmot, ale zároveň bude mít dopad i na hodnotu bytů. Energetická náročnost budov se totiž stane klíčovým faktorem, který bude rozhodovat o tržní ceně nemovitostí. "Zavedení systému ETS2 od roku 2027 výrazně změní trh s bytovými nemovitostmi a zvýrazní význam energetické efektivity. ETS2 jednoznačně posílí poptávku po energeticky úsporných bytech, zatímco nerekonstruované nemovitosti budou ztrácet na atraktivitě i hodnotě," uvedl Jaroslav Ton, spoluzakladatel investiční společnosti Salutem Group.
Energeticky úsporné byty si podle ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška díky nízkým provozním nákladům udrží svou hodnotu nebo zvýší cenu, zatímco nezateplené domy mohou zlevnit o desítky procent. "Starší nezateplené domy nebo byty vytápěné plynem či uhlím se tak stanou výrazně dražšími na provoz, zatímco moderní, energeticky efektivní nemovitosti s obnovitelnými zdroji budou mnohem atraktivnější. Vyšší ceny energií zvýší poplatky za provoz a vlastníci budou nuceni investovat do renovací, aby se vyhnuli rostoucím účtům i poklesu tržní hodnoty," řekl Míšek.
Z ekonomického pohledu půjde podle Petra Hány, ředitele oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte, o další zásah, který zvýší tlak na stavebnictví. "Zvýšená poptávka po rekonstrukcích starších domů, která se nakoncentruje do období před a těsně po zavedení ETS2, skokově zvýší stavební aktivitu. Firmy nebudou stíhat, a to může vést ke zvyšování cen stavebních prací i materiálů, zejména izolací," dodal. Současné vytížení stavebníků potvrzuje například pololetní analýza společnosti CEEC Research. Podle té byly kapacity českých stavebních firem vytíženy zhruba z 93 procent.
Podle analýzy realitní platformy Reas.cz se ve třetím čtvrtletí průměrná cena za byt zvedla o desetinu na 5,1 milionu Kč. Rodinné domy zdražily o 12,4 procenta na průměrných 6,7 milionu Kč a chaty o 9,2 procenta na téměř tři miliony Kč.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 23. 10. 2025
Poslední změna: 4.11.2025
Počet shlédnutí: 10
