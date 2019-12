Od 2020 by obce měly povinně zajišťovat celoroční svoz olejů

Praha 1. dubna (ČTK) - Podle nové vyhlášky ministerstva životního prostředí by obce měly od roku 2020 povinně zajišťovat celoroční svoz použitých jedlých olejů a tuků. V současnosti je třídí pouze desetina obcí. Podle vyhlášky oleje nesmí být odkládány do jiných biologicky rozložitelných odpadů ani do obecních kompostů. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH).

"Použité jedlé oleje a tuky končí často zcela nesprávně v kanalizaci. Postupně ulpívají na jejích stěnách a snižují průchodnost," uvedl ředitel ČAOH Petr Havelka. Oleje je možné podle Havelky použít pro výrobu biopaliv, maziv nebo je mohou zpracovat bioplynové stanice. Dají se také použít v chemickém, kosmetickém či gumárenském průmyslu.

Oleje je možné odevzdávat také ve sběrných dvorech nebo do takzvaných tuktejnerů. Musí být ukládané v uzavíratelných plastových obalech, nelépe v PET lahvích. Tuktejnery jsou umístěny pohromadě s dalšími nádobami na tříděný odpad.

Podle ČAOH mezi obce, které sváží jedlé oleje, patří například Břeclav, České Budějovice, Kutná Hora, Přerov, Olomouc, Pardubice, Uničov, Dolní Břežany a Praha 2.

Od dnešního dne, také platí povinnost obcí celoročně vyvážet bioodpad, který doteď bylo možné svážet jen od dubna do října. Obce mají ale možnost upravit četnost svozu klimatickým podmínkám a množství produkovaného bioodpadu. Nové opatření by mělo pomoct naplnění zatím nedostatečně využitých kapacit kompostáren, kterých za poslední roky vzniklo v Česku více než 500.

ČAOH sdružuje významné podnikatelské subjekty z oblasti využívání, odstraňování, svozu, sběru a recyklace odpadů. Na českém trhu asociace působí 19 let a v současnosti pod ni spadá přes 85 společností, které podnikají v odpadovém hospodářství.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1.4.2019

