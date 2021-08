Obyvatelé Šumperku od května vytřídili přes 12 tun kuchyňského odpadu

Šumperk 11. srpna (ČTK) - Více než 12 tun kuchyňského odpadu, který by jinak skončil na skládce směsného odpadu, vytřídili obyvatelé Šumperku od začátku května do konce července. V šumperských ulicích byly na jaře rozmístěny čtyři desítky nádob na kuchyňský odpad, který je poté odvážen do bioplynové stanice v nedalekém Rapotíně. ČTK o tom informovala mluvčí radnice Soňa Singerová. Podle zástupců radnice je Šumperk prvním městem v republice, které se do třídění gastroodpadu pustilo.

Foto: Archiv EFG



Třídění odpadu z kuchyní bylo v Šumperku zahájeno 3. května. "Během května lidé takto odevzdali k dalšímu využití 2697 kilogramů zbytků z kuchyně, v červenci to již bylo více než dvojnásobek, přesně 5417 kilogramů. Za první tři měsíce fungování projektu se celkové množství suroviny vyšplhalo na 12.348 kilogramů a sběr má vzrůstající tendenci," uvedla Singerová.

O odvoz a zpracování obsahu se stará společnost provozující bioplynovou stanici v sousedním Rapotíně, kde se tento dosud nevyužívaný odpad zpracovává na elektřinu, teplo a biometan. Obyvatelé dodržují doporučovaný postup třídění. "Lidé, kteří se do projektu zapojili a objednali si nádobu na gastroodpad, tam dávali přesně to, co měli. Prakticky vše bylo v mikrotenových sáčcích nebo pytlech na odpad. Nikde nebyl kolem nádob nepořádek," uvedl místostarosta Jakub Jirgl (ANO), který má na starost životní prostředí a odpadové hospodářství.

Dosud obyvatelé Šumperku třídili papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, jedlé oleje a tuky, nádoby na kuchyňský odpad jsou další položkou. Město se tímto krokem snaží snížit objem směsného odpadu. Podle posledních analýz totiž zabírají zhruba 30 procent popelnic na směsný odpad zbytky z kuchyně.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 8. 2021

