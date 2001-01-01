Zprávy z tisku
Obyvatelé okrajových částí České Lípy mohou od června třídit odpad u svých domů
Česká Lípa 27. května (ČTK) - Obyvatelé okrajových částí České Lípy jako jsou Častolovice, Manušice, Žizníkov, Dobranov, Vlčí Důl, Heřmaničky, Písečná, Vítkov nebo Okřešice mohou od června třídit odpad přímo u svých domů. Nádoby se směsným odpadem se budou vyvážet jen jednou za dva týdny, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Takzvaný systém door to door zavedla radnice loni v říjnu ve městě, teď ho rozšíří.
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
"V rámci systému mají občané možnost objednat si nádoby na plast a papír přímo ke svým domům. Nově se také se spuštěním systému door-to-door v přidružených obcích spouští svoz bioodpadu, svozový den v těchto obcích bude do listopadu každý čtvrtek. V prosinci, lednu a únoru je pak svoz bioodpadu jen jednou za měsíc," doplnila mluvčí radnice.
Lidé mohou k černé popelnici získat nejen nádobu na bioodpad, ale také další dvě nádoby o obsahu 240 litrů - modrou na papír a žlutou na tzv. multikomoditu, která zahrnuje plasty, nápojové kartony a kovy. Lidé nemusí mít u domů všechny nádoby, mohou požádat jen o jednu, nemusí mít také žádnou. I v takovém případě jim ale černou popelnici se směsným odpadem vyveze svozová firma jen jednou za 14 dnů. "Popelnice budeme svážet v sudé týdny v den, na který byli před tím lidé zvyklí," dodala Kňákal Brožová.
Od zavedení takzvaného door-to-door systému si radnice slibuje snížení nákladů na odpady a především omezení množství směsného komunálního odpadu, za jehož uložení na skládkách platí město stále víc. Loni už systém odpadového hospodářství stál radnici 75 milionů korun. Kdyby město nic neudělalo, mohly by se podle místostarosty Jakuba Mencla (Živá Lípa) za pět let náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu dostat třeba na 130 milionů korun.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá. Už pět let funguje systém třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska. Zkušenosti s ním mají také v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem směsného odpadu. Od loňského roku třídí u domů obyvatelé v Novém Boru, od července dostanou tuto možnost také lidé z 18 měst a obcí na Frýdlantsku. Systém chtěl zavést i stotisícový Liberec, zatím od toho ale upustil.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 5. 2026
Poslední změna: 2.6.2026
