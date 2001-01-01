Zprávy z tisku
Obyvatelé na Frýdlantsku začnou v příštím roce odpad třídit přímo u domů
Frýdlant (Liberecko) 15. září (ČTK) - V Libereckém kraji přibývá obcí, kde mohou lidé odpady třídit přímo u svých domů. Příští rok tuto možnost dostanou obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku. Na projekt za bezmála 27 milionů korun získal dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko téměř 19 milionů z Operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatí obce ze svého. ČTK to dnes řekl frýdlantský starosta a místopředseda spolku Dan Ramzer (ODS).
Foto: manfredrichter@Pixabay.com
Současný systém svozu odpadu není podle Ramzera dlouhodobě udržitelný, zejména kvůli rostoucím cenám za likvidaci směsného komunálního odpadu. Novela zákona o odpadech podle něj navíc ukládá obcím zásadním způsobem snížit podíl nerecyklovatelných složek. "Ten projekt běží už od roku 2022, kdy jsme si nechali zpracovat analýzu odpadového hospodářství," doplnil Ramzer. Třídění začne v polovině příštího roku, nejprve je podle Ramzera třeba ukončit současné smlouvy.
Projekt počítá s tříděním papíru, plastů a nápojových kartonů a bioodpadu. "Už máme i vysoutěženého providera na tři roky, svoz komunálního i tříděného odpadu bude zajišťovat firma FCC, už máme vybraného také dodavatele nádob," dodal. Pro území s bezmála 25.000 obyvateli pořídí svazek více než 16.000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy.
Měst a obcí, které podobným způsobem třídí odpad, v Libereckém kraji přibývá, už pět let funguje systém door-to-door třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska, zkušenosti s ním mají v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho už zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem odpadu. Od začátku roku třídí u domů i v Novém Boru, za první tři měsíce se množství směsného komunálního odpadu snížilo meziročně o 205 tun, obyvatelé naopak odevzdali téměř 249 tun papíru, plastu, skla a bioodpadu, což je o 52 tun víc než loni.
Od října umožní třídit u rodinných domů také Česká Lípa, zatím tam třídili jen bioodpad, teď přidají i nádoby na papír a plasty. Sídliště a okrajových částí se zatím změny nedotknou. Se zavedením systému door-to-door v místech se zástavbou rodinných domů a sběru bioodpadu na sídlištích počítal i stotisícový Liberec. V soutěži na desetiletou zakázku ale dodavatele nenašel, nabídky byly příliš drahé. Zakázku proto opakuje, město ji zkrátilo na čtyři roky a třídění u domů z ní vypustilo.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 9. 2025
Poslední změna: 17.9.2025
