Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, náklady však vzrostly
Kroměříž 20. února (ČTK) - Obyvatelé Kroměříže loni vyprodukovali méně odpadu, včetně směsného komunálního odpadu, než v předchozím roce. Náklady na odpadové hospodářství však vzrostly. Město na něj loni doplácelo zhruba 44,8 milionu korun, zhruba o pět milionů více než předloni. Na jednoho občana tak radnice doplácela 1604 korun, řekl dnes novinářům místostarosta Karel Holík (SOCDEM).
Loni bylo ve městě 6335 tun vyprodukovaného odpadu, z toho směsný komunální odpad činil 5234 tun. V roce 2024 Kroměřížané vyprodukovali 6777,3 tuny odpadu, směsný komunální odpad činil 5450,8 tuny. O 225 tun kleslo meziročně množství objemného odpadu. Naopak o 402 tun vzrostla produkce tříděného biologického odpadu a o více než 176 tun tříděného textilního odpadu. Vyšší byla i produkce tříděných kovů a plastů, lidé však vytřídili méně papíru a skla.
Celkové náklady loni činily 72,7 milionu korun. Příjmy z poplatku od občanů byly 19,2 milionu, od společnosti EKO-KOM za tříděný odpad asi 8,6 milionu korun a od podnikatelů zapojených do systému zhruba 93.000 korun. V roce 2024 město na odpadové hospodářství doplácelo zhruba 39,9 milionu korun. Celkové náklady předloni činily více než 66 milionů Kč. Příjmy od občanů a od společnosti EKO-KOM dosáhly v roce 2024 částky 26,1 milionu korun.
"Ukazuje se, že třídění odpadů má velký význam. Jinak by dopad na rozpočet města byl mnohem výraznější. Děkuji každému z občanů, kteří odpad třídí a pomáhají nám tak snižovat náklady na jeho svoz a likvidaci," uvedl Holík. Poplatek za svoz odpadu je ve městě 840 korun na občana.
Kroměřížané však podle studie, kterou si nechalo město zpracovat, vytvářejí ve Zlínském kraji nadprůměrné množství směsného komunálního odpadu. "Je zjevné, že stále máme v nakládání s odpady velké rezervy. Největším nákladem na odpadové hospodářství je skládkování, které letos přijde na 1600 korun za tunu. K tomuto státnímu poplatku je nutné připočíst cenu za samotnou službu skládkování, což celkovou cenu za tunu dále zvyšuje. V roce 2030 navíc bude skládkování ukončeno, tudíž význam třídění odpadu stále roste," uvedl Holík.
Město ve spolupráci se společností EKO-KOM připravuje k třídění odpadů interaktivní a edukativní výstavu v Knihovně Kroměřížska, která se uskuteční v dubnu.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 2. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
