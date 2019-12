Obyvatel Štítné n.V. produkuje ročně jen 36 kg směsného odpadu

Zlín 7. září (ČTK) - Obec Štítná nad Vláří-Popov na Zlínsku produkuje v Česku nejméně směsného komunálního odpadu na obyvatele za rok v kategorii obcí od tisíce do 5000 obyvatel. Na obyvatele tam připadne jen 36 kilogramů směsného odpadu za rok, v obci žije 2188 lidí. Obec získala ocenění Odpadový Oskar, soutěž čtvrtým rokem pořádal ekologický spolek Arnika. Štítná uspěla i v minulých ročnících soutěže. Důvodem je i třídění bioodpadu, řekla dnes ČTK referentka odpadového hospodářství v obci Anna Davidová.

"Hodně pomohlo, když jsme založili kompostárnu, někdy v roce 2013. Lidi měli možnost na kontejnery dovézt bioodpad, který dělá zhruba ročně 200.000 tun. Tím se snížil obrovsky odpad v popelnicích. Jsme rádi, že to takhle funguje, máme připravený projekt o dotaci na kompostéry do domácností, zhruba 400 kompostérů. Lidé mají zájem," uvedla Davidová.

Lidé v obci podle ní neprodukují moc tříděného odpadu, moc třeba nekupují výrobky v plastových obalech a skleněné obaly dál využívají v domácnostech. "Žijeme na vesnici, lidé využívají skla, zavařují do nich. Sklo se nám ve třídění objevuje jen ve velmi malém množství," uvedla Davidová. Tamní základní škola podle ní jednou za rok provede velký sběr papíru.

"I my z úřadu, co vyřazujeme, všechno jim dáme do sběru, oni si za to mohou pořídit nějaké věci do školní družiny," řekla Davidová. Obyvatelé obce platí za svoz komunálního odpadu 400 korun za rok za osobu. Směsný odpad se vyváží jednou za dva týdny, bioodpad od jara do podzimu jednou týdně.

V Česku každý člověk podle Arniky vyprodukuje průměrně zhruba 300 kilogramů odpadu ročně, z toho 200 kilogramů je právě směsný komunální odpad. V Rakousku nebo Německu je toto číslo téměř o polovinu nižší.

Odpadový Oskar 2018 vychází z výsledků, které obce a města dosáhly v roce 2016. Kvalifikační podmínkou pro vstup do soutěže je maximální hmotnost směsného komunálního odpadu na obyvatele 150 kilogramů ročně.

Ve Zlínském kraji ve čtvrtém ročníku soutěže uspěla v kategorii malých obcí obec Brusné s 60,3 kilogramy komunálního odpadu za rok, mezi městy byl nejlépe hodnocený Vsetín se 139 kilogramy na obyvatele a rok. V zemi byly nejlepší mezi malými obcemi Lány na Vysočině, tamní obyvatelé vyhodili jen 26 kilogramů takového odpadu na osobu za rok. Mezi městy uspěla Kdyně v Plzeňském kraji s 90 kilogramy na obyvatele za rok.

