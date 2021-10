Obří sumu investic do životního prostředí v nadcházejícím období doplňuje 61 miliardami OPŽP 2021 – 2027

Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 dnes schválila vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba 61 miliard korun z evropských fondů. Přibližně polovina plánovaných výdajů bude směřovat do snižování emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie a adaptace na změnu klimatu. Evropská komise by měla nový OPŽP projednat a schválit začátkem roku 2022.

Foto: mzp.cz



Tweet

Datum uveřejnění: 4. října 2021

Poslední změna: 11. října 2021

Počet shlédnutí: 0