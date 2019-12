Obnovitelný rok 2016: rekordní růst nových projektů šetrné energetiky

Loni přibylo rekordní množství nových instalací obnovitelných zdrojů energie, díky poklesu ceny technologií se to podařilo za menší objem investic. Rok 2016 byl také třetím v řadě, kdy emise oxidu uhličitého z energetického sektoru nerostly, zatímco ekonomický růst si polepšil o 3 procenta. Obnovitelné zdroje nyní tvoří 19,4 % veškeré světové energie a vyrobí téměř 25 % veškeré elektrické energie. Aktuální data vyplývají z tento týden publikovaného komplexního přehledu REN 21.

Investice do nových projektů obnovitelných zdrojů byly dvakrát větší než investice do nových fosilních zdrojů. I přesto klesly celkové investice do zelené energetiky na 241 miliard dolarů (oproti 312 miliardám dolarů v roce 2015). Vyšší podíl nových instalací obnovitelných zdrojů umožnil průběžný pokles investičních nákladů.

Rok 2016 zaznamenal 161 gigawattů (GW) nové instalované kapacity obnovitelných zdrojů, což je nárůst o 9 % k předchozímu roku. Téměř polovinu (47 %) nového světového výkonu šetrných zdrojů energie tvoří fotovoltaika: loni přibylo 75 GW solárních elektráren. Každou hodinu tak na světě bylo k síti připojeno 31 tisíc fotovoltaických panelů. Celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren tak překročil 300 GW. Na větrnou energetiku připadá přírůstek 55 GW (34 %). Celkový instalovaný výkon větrných turbín ve světě dosahuje výkonu 487 GW.

„Celosvětové úsilí proměny energetiky směřuje k vyššímu zastoupení šetrných zdrojů energie. Instaluje se více větrných turbín nebo solárních panelů za méně peněz. Obnovitelné zdroje na řadě trzích poráží uhelné nebo jaderné elektrárny. Česká republika je bohužel státem, kde loni naopak podíl obnovitelných zdrojů poklesl. Pomalé oživení nastává alespoň v české solární energetice, kde začaly přibývat nové projekty na střechách rodinných domů a firem,“ srovnává zahraniční a české zkušenosti v přístupu k proměně energetiky Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Tržní podpora obnovitelných zdrojů zabírá – i přes dotace pro uhlí

Pokles nákladů na budování nových projektů větrných nebo solárních elektráren v Dánsku, Indii, Mexiku nebo Spojených arabských emirátech potvrdil, že obnovitelné zdroje mohou být cenově výhodnější než výroba energie z fosilních či jaderných zdrojů. Několik solárních projektů se v roce 2016 dostalo pod cenu 0,03 dolarů za kilowatthodinu.

Ekonomice obnovitelných zdrojů se daří, i přesto že dotace pro fosilní paliva stále převyšují podporu obnovitelných zdrojů, a to v poměru 4:1. Fakt, že za každý utracený dolar do šetrných zdrojů státy utratí 4 dolary na fosilní paliva, vytváří nevyrovnanou situaci na trhu. 50 zemí se proto ke konci roku 2016 zavázalo k ukončení dotací fosilních paliv.

Chytrý byznys a šetrná energie pro města

Korporátní odpovědnost a chytrý byznys – společnosti jako Google nebo Facebook společně s progresivními městy táhnou sektor obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti tam, kde státní motivace zůstává pozadu.

„Řada měst a firem v USA nebo EU má jasné strategie, které je postupně vedou k dosažení 100 % dodávek energie z obnovitelných zdrojů. Můžeme mezi nimi najít takové leadery trhu jako jsou Google, IKEA nebo města jako Chicago, Vancouver či švédské́ Malmö. Jejich důvěra ve využití obnovitelných zdrojů by měla být jasným signálem pro vlády, aby podnikly maximální kroky k zastavení dotací pro fosilní paliva a podpořily obnovitelné zdroje energie. Jde často o jednoduchá opatření jako jsou instalace solárních panelů na budovách, nákupy elektromobilů nebo impulsy vedoucí k výstavbě energeticky šetrných budov,“ dodává konkrétní zkušenosti byznysu a měst Ondřej Šumavský, analytik Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zelení premianti

Čína reprezentuje 46 % nových instalací fotovoltaiky, následována USA (20 %) a Japonskem (11 %). Ve státech EU bohužel solární energetika v posledních letech stagnuje. Přesto některé evropské země patří k těm, které mají vysoký podíl solární energetiky na spotřebě elektřiny: Itálie – až 9 % nebo Německo 7 %.

Čína vede i v instalaci větrných turbín s dalšími 23,4 GW v roce 2016, USA na druhém místě s 8 GW nových projektů, následované Německem s 5 GW nových zdrojů v minulém roce. Státem s největším podílem větrné elektřiny je Dánsko (téměř 40 %), následované Irskem a Portugalskem.

Tahoun inovací

V roce 2016 se prodalo na 775 tisíc elektromobilů a ke konci roku jich bylo na silnicích ke 2 milionům. Elektromobilita také přispěla k prodeji bateriových systémů, které zaznamenaly nárůst o 0,8 GW. Právě u akumulace energie se očekává velký růst v následujících letech, a to především v integraci se střešní fotovoltaikou.

Datum uveřejnění: 9. června 2017

