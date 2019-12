Obnovitelné zdroje v USA poprvé vyrobily více elektřiny než uhlí

New York 26. června (ČTK) - Obnovitelné zdroje energie ve Spojených státech vyrobily v dubnu poprvé více elektřiny než elektrárny na uhlí. Vodní elektrárny, solární panely a větrné turbíny vyprodukovaly rekordních téměř 68,5 milionu megawatthodin elektřiny. Naproti tomu uhelné elektrárny vyrobily 60 milionů megawatthodin, což bylo nejméně elektřiny vyrobené spalováním uhlí za několik let. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na údaje amerického státního Úřadu pro energetické informace (EIA).

Posun je důkazem rapidního rozvoje solárních a větrných farem v USA. Jejich výstavba v poslední době zlevnila a výzkumná organizace BloombergNEF odhaduje, že do roku 2050 může až polovina vyrobené elektřiny na světě pocházet z obnovitelných zdrojů.

Rozvoj čisté energie přichází převážně na úkor uhlí, které ještě před deseti lety dodávalo v USA nejvíce elektřiny. Nyní se těžaři uhlí potýkají s problémy, a to navzdory tomu, že prezident Donald Trump pracuje na obnově bývalé slávy uhlí zmírňováním ekologických pravidel.

Agentura Bloomberg nicméně upozornila, že k poklesu výroby elektřiny z uhlí přispěla i skutečnost, že některé uhelné elektrárny byly odstaveny z provozu kvůli pravidelné jarní údržbě. Uhlí by se tak mělo vrátit zpět na pozici druhého nejvyššího zdroje elektřiny v USA po zemním plynu letos v létě, kdy údržba skončí a poptávka po elektřině dosáhne vrcholu.

Celkový trend je však jasný. Obnovitelné zdroje energie budou v příštích měsících dál zatlačovat uhlí do pozadí, protože spustí provoz nové solární a větrné farmy, ukazují odhady EIA.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28.6.2019

Datum uveřejnění: 26. června 2019

Poslední změna: 28. června 2019

Počet shlédnutí: 170