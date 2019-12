Obnovitelné zdroje novým “plánem A”? Babiš a Nováková připouštějí možnost nestavět nový reaktor

Že by se rozhodnutí o stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech mohlo odložit, je podle premiéra Babiše jednou z variant. [1] Podle ministryně průmyslu a obchodu Novákové se o výstavbě nových jaderných bloků nemůže rozhodovat pod tlakem dodavatelů či jiných subjektů. Ministerstvo financí analyzuje rizika potenciálních soudních sporů, dodala. [2]

Komora obnovitelných zdrojů tato sdělení vítá a považuje je za důležitý milník v debatě o největší investici, kterou by Česko kdy podniklo.

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, řekl:

To je velmi důležitá zpráva. Premiér i ministryně si uvědomují, že stavby jaderných elektráren se prakticky všude na světě protahují a rozpočty lezou do násobků. Přitom z nových obnovitelných zdrojů můžeme mít během deseti, patnácti let stejné množství elektřiny ale přinejmenším šestkrát levněji. Vítr a slunce dokážeme dobře zálohovat vodními, bioplynovými či plynovými elektrárnami a řízením spotřeby a pořád to vychází levněji.

Ministryně Nováková by teď měla přijít s novým plánem A pro českou energetiku, jejímž jádrem budou obnovitelné zdroje. Bude to vyžadovat nemálo práce, ale zkušenosti z Evropy, ale i Číny, Ameriky či Indie ukazují, že to je výhodnější.

O Komoře OZE

Komora obnovitelných zdrojů energie (Komora OZE) je největší česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů energie včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování jejich podílu na spotřebě energie v Česku a jejich udržitelný rozvoj. Sjednocuje a obhajuje zájmy členů. Šíří odborné informace a osvětu o využívání obnovitelných zdrojů energie.

30.10.2018

30. října 2018

