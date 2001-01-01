Zprávy z tisku
Obnovitelné zdroje mají v Olomouckém kraji stále větší podíl na výrobě elektřiny
Olomouc 8. ledna (ČTK) - Podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Olomouckém kraji v posledních letech hlavně díky novým fotovoltaickým elektrárnám znatelně roste. V roce 2024 činil 45,2 procenta, o rok dříve 37,8 procenta. V roce 2021 měly obnovitelné zdroje podíl necelých 31 procent na krajské produkci elektrické energie. ČTK dnes informaci získala z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
V Olomouckém kraji bylo předloni vyrobeno celkem 1266 gigawatthodin (GWh) elektrické energie, z toho na obnovitelné zdroje připadlo 573 GWh. Z fotovoltaických elektráren pocházelo 205 GWh elektřiny a z bioplynu 220 GWh. Větrné elektrárny v kraji vyprodukovaly 104 GWh elektrické energie, vodní elektrárny 39,2 GWh a z biomasy pocházelo 5,8 GWh elektřiny.
Podíl obnovitelných zdrojů v Olomouckém kraji byl předloni mezi kraji sedmý nejvyšší. Největší zastoupení mají obnovitelné zdroje v Praze, kde se na celkové produkci elektřiny v roce 2024 podílely ze 71,2 procenta.
Instalovaný výkon všech elektráren v Olomouckém kraji byl předloni 1142 megawattů (MW), z toho 68 MW měly parní elektrárny. V roce 2022 měly výkon 100 MW. Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren vzrostl ze 132 MW v roce 2022 na předloňských bezmála 223 MW a větrných elektráren z 46 MW na 57,2 MW. Výkon vodních elektráren včetně přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně zůstal na 663 MW.
Solárních elektráren v kraji postupně přibývá. Investoři vybudovali na mnoha místech fotovoltaické parky, panely na výrobu elektřiny ze slunce si pořídily také mnohé firmy či domácnosti. Do fotovoltaiky investuji kraje, města a obce. Fotovoltaické panely na některých svých budovách instaluje například i Fakultní nemocnice Olomouc.
Výstavbu větrných elektráren i solárních parků mají urychlit chystané akcelerační zóny. V Olomouckém kraji investoři svoji pozornost soustředí hlavně na podhůří Nízkého Jeseníku. Mezi obcemi Hraničné Petrovice a Jívová na Olomoucku vyrábějí elektřinu dvě větrné elektrárny, každá má výkon 850 kilowattů. Větrný park s devíti stožáry s celkovým výkonem 18 MW je také u nedaleké Lipiny. U Jívové investor nedávno postavil dalších pět větrníků s celkovým výkonem deset MW.
V některých obcích narážejí záměry investorů na odpor části obyvatel. Loni v říjnu byla kvůli plánované stavbě větrných elektráren referenda v obcích Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku a také v Domašově u Šternberka nedaleko Olomouce. Ve prospěch větrníků vyznělo pouze referendum v Domašově, v ostatních třech obcích se lidé vyslovili proti.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 33
Obnovitelné zdroje mají v Olomouckém kraji stále větší podíl na výrobě elektřiny
Olomouc 8. ledna (ČTK) - Podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny v Olomouckém kraji v posledních letech hlavně díky novým fotovoltaickým elektrárnám znatelně roste. V roce 2024 činil 45,2 procenta, o rok dříve 37,8 procenta. V roce 2021 měly obnovitelné zdroje podíl necelých 31 procent na krajské produkci elektrické energie. ČTK dnes informaci získala z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).
V Olomouckém kraji bylo předloni vyrobeno celkem 1266 gigawatthodin (GWh) elektrické energie, z toho na obnovitelné zdroje připadlo 573 GWh. Z fotovoltaických elektráren pocházelo 205 GWh elektřiny a z bioplynu 220 GWh. Větrné elektrárny v kraji vyprodukovaly 104 GWh elektrické energie, vodní elektrárny 39,2 GWh a z biomasy pocházelo 5,8 GWh elektřiny.
Podíl obnovitelných zdrojů v Olomouckém kraji byl předloni mezi kraji sedmý nejvyšší. Největší zastoupení mají obnovitelné zdroje v Praze, kde se na celkové produkci elektřiny v roce 2024 podílely ze 71,2 procenta.
Instalovaný výkon všech elektráren v Olomouckém kraji byl předloni 1142 megawattů (MW), z toho 68 MW měly parní elektrárny. V roce 2022 měly výkon 100 MW. Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren vzrostl ze 132 MW v roce 2022 na předloňských bezmála 223 MW a větrných elektráren z 46 MW na 57,2 MW. Výkon vodních elektráren včetně přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně zůstal na 663 MW.
Solárních elektráren v kraji postupně přibývá. Investoři vybudovali na mnoha místech fotovoltaické parky, panely na výrobu elektřiny ze slunce si pořídily také mnohé firmy či domácnosti. Do fotovoltaiky investuji kraje, města a obce. Fotovoltaické panely na některých svých budovách instaluje například i Fakultní nemocnice Olomouc.
Výstavbu větrných elektráren i solárních parků mají urychlit chystané akcelerační zóny. V Olomouckém kraji investoři svoji pozornost soustředí hlavně na podhůří Nízkého Jeseníku. Mezi obcemi Hraničné Petrovice a Jívová na Olomoucku vyrábějí elektřinu dvě větrné elektrárny, každá má výkon 850 kilowattů. Větrný park s devíti stožáry s celkovým výkonem 18 MW je také u nedaleké Lipiny. U Jívové investor nedávno postavil dalších pět větrníků s celkovým výkonem deset MW.
V některých obcích narážejí záměry investorů na odpor části obyvatel. Loni v říjnu byla kvůli plánované stavbě větrných elektráren referenda v obcích Bernartice, Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš na Jesenicku a také v Domašově u Šternberka nedaleko Olomouce. Ve prospěch větrníků vyznělo pouze referendum v Domašově, v ostatních třech obcích se lidé vyslovili proti.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 1. 2026
Poslední změna: 18.1.2026
Počet shlédnutí: 33