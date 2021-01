Objem výroby dřevěných pelet v ČR rekordní, míří hlavně na export

Praha 26. ledna (ČTK) - Objem výroby dřevěných pelet v Česku loni meziročně stoupl o 22 procent na rekordních 486.000 tun. Důvodem je především rozšíření kapacity výrobních provozů. ČTK to dnes řekl předseda oborového Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Uvedl, že roční tuzemská spotřeba pelet činí asi 120.000 tun. Zbytek, to znamená asi tři čtvrtiny tuzemské produkce, míří na export, a to především do Itálie, Německa a Rakouska.

Foto: moses@Pixabay.com



"ČR nyní vyrábí vlastní pelety pro asi 100.000 domácností. Peletami u nás topí přitom jen 35.000 domů, tedy ekologického paliva je připraveno pro trojnásobně více uživatelů. Už nyní vidíme, že další peletárny se staví a výroba se bude dále navyšovat. Loni vzniklo pět nových peletáren - v Plané nad Lužnicí, Bílčici, Hostouni, Halžích u Tachova a Kunovicích," uvedl Stupavský. Nejvíce domácností, zhruba 1,5 milionu, topí v Česku plynem.

Jedničkou v objemu výroby pelet v Česku se podle Stupavského loni stala pila s peletárnou společnosti Pfeifer v Chanovicích na Klatovsku, která proti roku 2019 trojnásobně zvýšila produkci na 120.000 tun. "Dvojkou je pila Mayr-Melnhof Holz Paskov ve Staříči v okrese Frýdek-Místek s výrobou 95.000 tun ročně. Třetí místo zaujímá pila Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku s výrobou 77.000 tun ročně," uvedl Stupavský. Závod v Chanovicích podle něj letos plánuje navýšit výrobu na cílových 140.000 tun.

Růst obliby peletového vytápění podle něj způsobuje kombinace nižší ceny pelet, dostatek dřevní suroviny, kotlíkové dotace a povinné výměny starých kotlů. "Cenově nejvíce ovlivňuje výrobu pelet nadbytek piliny, ze které se pelety vyrábějí. Je to dáno skokovým nárůstem objemu zpracovaného dřeva vinou kůrovcové kalamity a tím dostatkem zbytkového materiálu - piliny, která je levná a dostupná. Byly instalovány pilotní výrobní linky na zpracování kůrovcového kalamitního dřeva. Kůrovcové dřevo přidává do pelet například peletárna v Králíkách na Orlickoústecku," řekl Stupavský.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že Češi topí dřevem a dřevěnými peletami čím dál více. Kromě nutnosti odstavit v příštím roce staré uhelné kotle je i podle něj důvodem kůrovcová kalamita. "Napadené dřevo se nuceně kácí, což zvyšuje jeho nabídku na trhu. Zaplavení trhu tímto dřevem pak způsobuje pokles jeho ceny," podotkl.

"V prvé řadě se kácení kůrovcem napadených stromů týká smrků, které jsou přemnoženým kůrovcem zasaženy nejvíce, částečně ovšem také borovic, nebo dokonce jasanů. Průměrná cena palivového dřeva z jehličnanů činila loni od ledna do října 445 korun za metr krychlový, přičemž vykazovala nadále sestupnou tendenci. Pro srovnání, v roce 2015 průměrná cena palivového dřeva z jehličnanů činila 812 korun," dodal Kovanda.

Podle Stupavského u běžného rodinného domu nyní vychází náklady na vytápění peletami na topnou sezonu kolem 25.000 až 30.000 Kč. Rychlejšímu rozvoj tohoto druhu vytápění podle něho mimo jiné stále brání nízká cena uhlí, se kterou pelety soupeří. Podle srovnávací tabulky na odborném serveru TZB-info vychází nyní čistě vytápění hnědým uhlím běžného rodinného domu se čtyřčlennou domácností, s podlahovou plochou 150 metrů čtverečních a tepelnou ztrátou 14 kilowattů na zhruba 16.300 Kč ročně, zatímco u pelet je to podle webu asi 25.000 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 1. 2021

