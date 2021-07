Objem výroby dřevěných pelet stoupl v pololetí o dvě procenta na 254.000 tun

Praha 18. července (ČTK) - Objem výroby dřevěných pelet v Česku v letošním prvním pololetí stoupl meziročně o dvě procenta na 254.000 tun. Za celý rok tak pravděpodobně překoná půl milionu tun. Zatím nejvyšší byla výroba loni, kdy činila 486.000 tun. ČTK to řekl předseda oborového Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Šest peletáren v ČR podle něj loni navýšilo výrobní kapacitu a dvě nové se otevřely.

Foto: Smrkové piliny pro výrobu pelet (zdroj: ceska-peleta.cz)



Stupavský uvedl, že celkem je Česku nyní asi 40 peletáren, a to ve všech krajích ČR. "Celosvětovým trendem je, že peletárna stojí u každé větší pily. V Česku už máme v podstatě splněno," řekl. Výrobu navýšila podle něj především peletárna rakouské dřevařské skupiny Pfeifer v Chanovicích na Klatovsku, kde se lisuje skoro čtvrtina celkové domácí produkce pelet. Do navýšení kapacity investoval také Biomac, a to v peletárnách ve Ždírci nad Doubravou a v Čáslavi, uvedl Stupavský.

Výměna lisu a výrobní linky se uskutečnila letos na jaře v Brumově-Bylnici na hranicích se Slovenskem. "Na prudce rostoucí domácí poptávku jsme museli reagovat. S novým lisem tak navyšujeme kapacitu na 35.000 tun pelet ročně," řekl Marek Řebíček, ředitel firmy Waldera, která tamní pelatárnu provozuje. Výrobní kapacita vzrostla také v peletárnách Premium Pellets v Golčově Jeníkově a v Rolnické a.s. Králíky, sdělil Stupavský.

Dvě nové peletárny v pololetí podle klastru vznikly. Vlastní výrobní linku s kapacitou 6000 tun spustila firma Pila Pasák v Plané nad Lužnicí, druhým nováčkem je dřevařská firma LST v Trhanově na Domažlicku, kde plánují letos rozšířit výrobu na 10.000 tun, uvedl Stupavský. Asi tři čtvrtiny tuzemské produkce míří na export, a to především do Itálie, Německa a Rakouska.

Podle Stupavského se letos čeští výrobci pelet připravují na zdražování dřeva i pilin. Omezuje se těžba čerstvého dřeva, protože těžařské firmy jsou stále vytíženy zpracováním kalamitního dřeva po kůrovcové kalamitě. "Kulatina se navíc dál vyváží do zahraničí, třeba i do Číny, a tak zejména střední pily na Moravě na podzim možná nebudou mít co řezat," uvedl Řebíček. Stupavský uvedl, že zdražení nicméně bude zhruba třetinové proti elektřině a plynu.

Dřevo zasažené kůrovcem, které leží v lesích už déle než rok nebo dva, není možné k výrobě pelet použít. "V peletách a briketách potřebujeme lignin - přírodní pojivo, díky kterému drží slisované palivo pohromadě. A ten ze starého dřeva vyprchává," podotkl Stupavský. Výrobci pelet proto podle něj museli v poslední době experimentovat. "Za určitých podmínek je možné čerstvou a kůrovcovou pilinu míchat, nejvíce však do 40 procent obsahu kalamitního dřeva," uvedl. Dodal, že 96 procent pelet, které se vyrobí v Česku, má nejvyšší mezinárodní certifikaci jakosti ENplus A1.

Podle Stupavského u běžného rodinného domu nyní vychází náklady na vytápění peletami na topnou sezonu kolem 25.000 až 30.000 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 7. 2021

Tweet

Datum uveřejnění: 18. července 2021

Poslední změna: 21. července 2021

Počet shlédnutí: 98