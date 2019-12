Objem výroby dřevěných pelet loni v Česku stoupl na nový rekord

Praha 27. února (ČTK) - Objem výroby dřevěných pelet v Česku loni meziročně stoupl o 3,3 procenta na rekordních 377.000 tun. ČTK to řekl předseda oborového Klastru Česká peleta Vladimír Stupavský. Tuzemská spotřeba podle něj loni činila kolem 100.000 tun pelet, zbytek byl vyvezen hlavně do Rakouska, Německa a Itálie. Kotlů a kamen na pelety je v Česku nyní 30.000, uvedl Stupavský.

"Výroba pelet v ČR již devět let stabilně roste bez větších výkyvů. Tahounem je rostoucí spotřeba doma i v zahraničí. ČR je v peletách významným exportérem, české peletárny mají možnost výběru - dodávat na domácí trh nebo vyvážet," řekl Stupavský. Očekává, že v roce 2019 vzroste tuzemská výroba pelet o dalších deset procent. Nejvíce domácností, zhruba 1,5 milionu, topí v Česku plynem.

Pelety se vyrábí ze zbytků v dřevozpracujících závodech, slisováním pilin a dalších dřevních zbytků, v celkem 32 závodech rozmístěných po celé České republice. Nejvýkonnější je podle oborového sdružení pila Mayr-Melnhof Holz Paskov ve Staříči na Frýdecko-Místecku (92.000 tun ročně), následuje pila Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou na Havlíčkobrodsku (77.000 tun/rok) a Pfeifer Holz s peletárnami v Chanovicích na Klatovsku a Trhanově na Domažlicku (65.000 tun/rok). Zmiňovaní tři výrobci zajišťovali loni 64 procent celkové výroby pelet v ČR.

Stupavský dále uvedl, že oboru mimo jiné pomáhá celoevropský odklon od fosilních paliv, v tuzemských podmínkách jsou pelety přirozenou náhradou na vesnicích hojně rozšířeného uhlí. Vliv podle něj mají také takzvané kotlíkové dotace. Doplnil, že další růst poptávky může letos přinést plánované snížení DPH na dřevní paliva z 15 na deset procent, které má pomoci řešit kůrovcovou kalamitu v tuzemských lesích.

"Ačkoli dřeva je nyní v lesech přebytek, chybí zpracovatelská kapacita. Postavit nové pily, potažmo nové peletárny, které by zpracovávaly dřevní zbytky z pil, to není otázka několika měsíců, trvá to roky," uvedl Stupavský.

Z porovnání portálu TZB-info vyplývá, že přibližné roční náklady používání dřevěných pelet pro modelový příklad rodinného domu se čtyřčlennou domácností, s podlahovou plochou 150 metrů čtverečních a tepelnou ztrátou pět až deset kilowattů činí asi 53.000 Kč. V tomto případě tak pelety vychází levněji než například lehký topný olej LTO nebo zemní plyn. Proti uhlí, koksu nebo tepelným čerpadlům typu země/voda jsou naopak dražší.

Klastr Česká peleta sdružuje firmy z oblasti výroby kotlů na pelety a další dřevěná paliva. Jeho členy jsou producenti dřevěných paliv, poradenské či distribuční společnosti a univerzitní instituce.

