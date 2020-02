Objem odebrané elektřiny z dobíjecích stanic byl loni rekordní

Praha 16. února (ČTK) - Objem odebrané elektřiny z veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily byl loni v Česku rekordní. Vyplývá to z vyjádření provozovatelů. Lídr trhu, společnost ČEZ, uvedla, že meziročně zaznamenala více než dvojnásobný meziroční růst na 1963,5 megawatthodiny (MWh). Hodnota odpovídá roční spotřebě elektřiny zhruba 600 domácností. Podobný růst zaznamenávají i další firmy.

"Loni 'natankovali' majitelé elektromobilů u našich dobíječek elektřinu v celkové výši 331,35 MWh. To je proti roku 2018 téměř trojnásobek, přesně 2,7krát více," uvedl Martin Klíma ze společnosti E.ON Energie. "V loňském roce se na dobíjecích stanicích sítě PREpoint spotřebovalo 210 MWh elektřiny. To znamená, že došlo proti předchozímu roku k dvojnásobné spotřebě elektřiny pro provoz elektromobilů - navíc elektřiny, která byla výhradně vyrobena z obnovitelných zdrojů," potvrdil mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec.

Podle manažera útvaru čisté mobility ČEZ Tomáše Chmelíka řidiči v síti firmy loni uskutečnili 153.612 dobití. Předloni to bylo 75.584, za celý rok 2017 pak 35.902 dobití. "Dynamický vývoj táhne jak rostoucí počet elektrických aut v ČR, tak také rozšiřování sítě veřejných dobíjecích stanic ČEZ. Předpokládáme, že při akceleraci současného rozvoje elektromobility v České republice, bychom příští rok mohli výrazně překročit hranici tří milionů kilowatthodin (kWh), tj. 3000 MWh načerpané energie," uvedl Chmelík.

V Česku je celkem zhruba 400 dobíjecích stanic od různých provozovatelů. Ministerstvo dopravy chce podle dřívějších informací do roku 2023 podpořit z operačního programu Doprava vybudování okolo 500 dalších rychlodobíjecích stanic po celé ČR. ČEZ má aktuálně v provozu více než 190 stanic, PRE 79 stanic a E.ON 43. Všechny firmy plánují svou síť do budoucna výrazně rozšířit. "V dalších několika málo týdnech zprovozníme dalších pět stanic," uvedl Klíma z E.ON Energie.

V Česku je nyní registrováno přes 3000 elektromobilů. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v zemi zhruba 8,1 milionu vozidel všech kategorií. Podíl elektroaut tak činí necelé čtyři setiny procenta. Místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani loni v červenci uvedl, že díky hustší dobíjecí infrastruktuře i širší nabídce automobilek by se mohlo letos v Česku prodat další 3000 elektromobilů, jejich počet by se tak zdvojnásobil. Do roku 2030 by pak v Česku mohlo jezdit až půl milionu elektromobilů.

Z aktuálně vydané studie poradenské společnosti PwC však vyplývá, že globální prodeje elektromobilů koncem roku prudce poklesly. Meziročně se podle ní snížil jak počet nových registrací čistě elektrických bateriových aut (pokles o 20,4 procenta), tak i takzvaných plug-in hybridů (pokles o 23,9 procent). Jedinou rostoucí kategorií aut využívajících alespoň částečně k pohonu elektřinu byly klasické hybridy.

"Celková čísla táhla dolů Čína, která je zdaleka největším světovým trhem s elektromobily. V polovině roku čínská vláda prudce snížila dotace na nákup elektromobilů, což se projevilo na meziročním poklesu o více než čtvrt milionu nových registrací, tedy asi o třetinu. Naopak v největších pěti zemích Evropské unie registrací přibylo meziročně o více než 60 procent," uvedl partner PwC ČR a expert na automobilový průmysl Pavel Štefek.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16.2.2020

Datum uveřejnění: 16. února 2020

