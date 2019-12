Obec Lipová-lázně kompletně proměňuje hospodaření s odpady

Obec Lipová-lázně zavádí chytrý systém evidence odpadů. Ten bude sledovat parametry svozu odpadu a umožní optimalizovat cenu za jeho odvoz. Systém tak obci přinese výrazné úspory v odpadovém hospodářství a zároveň ji připraví na zavedení nové odpadové legislativy.

Díky systému, který bude sledovat pomocí QR kódu parametry odpadu, budou mít zastupitelé dokonalý přehled o odpadovém hospodářství obce. Zavedení systému evidence odpadů tak povede ke zvýšení separace vytříditelných složek a snížení množství směsného komunálního odpadu.

„S novelou zákona o odpadech se mají zásadně měnit poplatky za uložení odpadů na skládku. To by se mohlo promítnout do podstatného zvýšení poplatků pro občany,“ uvádí starosta obce Lubomír Žmolík a dodává: „chceme zdražení předejít, a tak obec zavedla systém ECONIT, který bude prostřednictvím QR kódů sledovat četnost a další parametry komunálního odpadu. Díky tomu budeme moci přijmout opatření, která nám pomůžou optimalizovat cenu za svoz. Současná četnost vývozů je týdenní a čtrnáctidenní. Je tedy možné, že v budoucnu četnost rozšíří – díky datům z evidenčního systému – i na měsíční vývoz.“

V obci Lipová-lázně jde konkrétně o zavedení evidenčního systému ECONIT. Jeho hardwarová část představuje nástroj na sběr dat – tedy mobilní terminál, který načítá kódy, a ta softwarová zase pracuje s daty. Systém je přizpůsobený přesně potřebám obce. „Kromě úspor a přehledu nad odpady, zjednoduší evidenční systém administrativu spojenou s odpadovým hospodářstvím. Podstatné je, že obci vyřeší i vše, co souvisí s očekávaným zpřísněním legislativy ohledně skládkování,“ vysvětluje Andrea Poláková – regionální manažerka pro Olomoucký kraj ze společnosti JRK, která v obci ECONIT zavede.

Zdroj: Econnect (Filip Poštulka) 6.8.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 6. srpna 2019

Poslední změna: 9. srpna 2019

Počet shlédnutí: 144