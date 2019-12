Obec Dukovany postavila teplárnu na biomasu, lidé za teplo ušetří

Dukovany (Třebíčsko) 20. listopadu (ČTK) - Obec Dukovany postavila ve spolupráci s třebíčskou firmou TTS novou teplárnu, v níž bude teplo vyrábět spalováním dřevní štěpky. Zásobovat zatím bude desítky obytných domů, obecní budovy i zámek, v nejbližších dvou letech bude možné díky pokračování investic připojit zbývající části obce. Dodávky tepla budou výrazně levnější než při topení plynem nebo elektřinou, řekl ČTK starosta Miroslav Křišťál. Některé domácnosti topí také uhlím.

V Dukovanech bydlí 860 lidí. Při topení elektřinou platí 750 až 800 korun za gigajoule (GJ), po přechodu na biomasu vydají 345 Kč. Rozšíření elektrického vytápění má podle majitele skupiny firem TTS Richarda Horkého své historické důvody. "Když se stavěla nedaleká jaderná elektrárna, obci Dukovany se slíbila režijní, velmi nízká cena elektřiny. Jenže postupem času se z toho stalo nejdražší topení," uvedl Horký v tiskové zprávě.

Možnost využívání odpadního tepla z elektrárny vzdálené od obce tři kilometry označil starosta v současné době za nereálnou. "To by se muselo rozhodnout, že se bude budovat 5. a 6. blok," míní.

Čas od času se objeví úvahy o tom, že by z dukovanské jaderné elektrárny mohl vést teplovod až do Brna, odbočka do obce Dukovany by pak měřila jen 300 metrů. Nynější čtyři jaderné bloky už ale zřejmě mají větší část životnosti za sebou. Fungují od poloviny 80. let a podle dosavadních informací firmy ČEZ by měly dosluhovat asi za 20 let.

Teplárnu postavila na zelené louce společnost Dukovanská teplárenská, kterou obec zatím vlastní z 51 procent. Zbylých 49 procent drží TTS, která zajišťuje spalováním biomasy také centrální vytápění v nedaleké Třebíči. Její podíl v Dukovanské teplárenské ale obecní úřad příští rok odkoupí. "Obec pak bude sama rozhodovat o ceně tepla pro obyvatele," uvedl Křišťál.

Výstavba dukovanské teplárny zatím stála 48 milionů Kč, dotace od ministerstva průmyslu pokryla 52 procent nákladů. V teplárně zatím stojí kotel s výkonem 1,5 megawattu (MW), druhý stejně výkonný bude osazen v druhé etapě budování nového systému vytápění Dukovan, která začne příští rok. Díky spolupráci obce s firmou TTS se podle starosty také dočkal oprav místní zámek.

