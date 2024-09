O příspěvek na výměnu kotlů ve Zlínském kraji požádalo 1349 žadatelů

Zlín 4. září (ČTK) - Zájem vzbudil další program na výměnu kotlů, který vyhlásil Zlínský kraj. Od poloviny loňského září do konce letošního srpna podalo žádost o příspěvek 1349 žadatelů, v součtu za 181,2 milionu korun. K dnešnímu dni kraj schválil přidělení dotace 511 žadatelům v celkové výši 70,2 milionu korun, další peníze má přislíbeny od ministerstva životního prostředí, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.

"Chceme podpořit všechny žadatele z našeho kraje, kteří včas předložili žádost a splní podmínky programu. Protože v aktuálně vyhlášeném programu máme alokovanou částku pouze 70 milionů korun, požádali jsme ministerstvo životního prostředí o navýšení finančních prostředků o další potřebné peníze," uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub (ODS).



O dotaci si mohli požádat vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, bytů v bytových domech či rekreačních objektů, ve kterých trvale bydlí. Domácnosti mohou získat dotaci až 95 procent, a to maximálně 180.000 korun na výměnu starého nevyhovujícího kotle za tepelné čerpadlo nebo až 130.000 korun na výměnu za kotel na biomasu.



Nárok na dotaci mají domácnosti, ve kterých žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně, popřípadě žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. ledna 2022 do doby podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení. Není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu.



V takzvaných kotlíkových dotacích vyhlášených Zlínským krajem bylo dosud proplaceno 6725 výměn kotlů za 798 milionů korun.



Od září platí zákaz kotlů, které nesplňují parametry třetí a vyšší emisní třídy. Podle odhadů Asociace podniků topenářské techniky je ale v Česku nadále v provozu kolem 150.000 nevyhovujících kotlů. Pokuty za vytápění neekologickým kotlem mohou dosahovat až 50.000 korun, a to opakovaně. Kontroly dodržování zákazu budou mít na starosti obce.



