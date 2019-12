O dotace na kotle bude možné žádat v středních Čechách už na jaře

Praha 9. dubna (ČTK) - O dotace na nové kotle by mělo být ve středních Čechách možné žádat už na jaře. S vyhlášením programu, ve kterém si středočeské domácnosti rozdělí 575 milionů korun, souhlasí krajská rada. Ještě jej musí schválit zastupitelé, jednání se uskuteční na konci dubna. Žádost bude třeba podat elektronicky a poté i v papírové podobě. ČTK o tom dnes informovala Helena Frintová ze středočeského hejtmanství.

Jde v pořadí už o třetí podobnou dotační výzvu, ta aktuální bude pro období do roku 2023. Rozdělované peníze by měly vystačit pro přibližně 5000 domácností. "Bude to zřejmě poslední jistá možnost, jak finanční příspěvek na výměnu kotle získat, a proto by si ji občané neměli nechat ujít," uvedl krajský náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO).

Dotace je možné využít například na instalaci plynového kondenzačního kotle, kotle na biomasu nebo tepelné čerpadlo. Naopak na kombinovaný kotel uhlí/biomasa již nebude možné příspěvek získat.

"Finanční podpora bude navýšena o dalších 7,5 tisíce korun tehdy, bude-li výměna starého kotle za nový provedena v seznamu obcí, který bude součástí vyhlášeného programu. Jde o obce, které jsou na tom z hlediska znečištění ovzduší ve středních Čechách nejhůře," dodal náměstek Gabriel Kovács.

Pro mladé lidi a seniory z takzvaných prioritních obcí kraj připravil systém zálohové platby, tedy oproti jiným systémům nebude celá dotace proplácena až dodatečně po výměně kotle. V prioritních obcích je zvýšená koncentrace emisí. "Dále se bude tato možnost zálohové platby týkat i devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů, a to Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou," doplnil Kovács.

V předchozích dvou dotačních výzvách Středočeský kraj rozdělil několika tisícům domácností na nové kotle stovky milionů korun.

