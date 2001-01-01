Nový systém poplatků za odpady snížil množství odpadu ve Slatiňanech o pětinu
Slatiňany (Chrudimsko) 13. března (ČTK) - Ve Slatiňanech na Chrudimsku se po změně systému poplatků za odpad loni snížilo množství odpadu z popelnic. V porovnání s průměrem z předchozích pěti let ho bylo o pětinu méně. Místo původní paušální platby obyvatelé platí podle velikosti popelnice a frekvence vyvážení. Lidé tak jsou motivováni produkovat méně odpadu a lépe ho třídit, řekl ČTK radní Vlastimil Peřina (Sedma). Ke snížení množství odpadu mířícího na skládku přispělo také zavedení svozu bioodpadu od jednotlivých domů.
Pokud si domácnost vystačí s menší popelnicí vyvezenou jednou za měsíc, platí výrazně méně než ta, která potřebuje popelnici větší s odvozem každých 14 dní. "Nepotvrdily se obavy, že lidé budou házet svůj odpad do cizích popelnic, a nezačali jsme nacházet kolem města černé skládky, před nimiž někteří varovali," uvedl Peřina.
Popelnice mají objem 60, 120, 240 a 1100 litrů, četnost vyvážení je jednou za 14 dnů nebo jednou za měsíc. Lidé si museli popelnice vybrané velikosti sami pořídit, pokud je již neměli. Původní nádoby ale mohou využít na bioodpad, který město vyváží. Podrobnosti jsou na webu města.
Při úsporné variantě zaplatí čtyřčlenná rodina 2496 korun za rok, tedy něco přes 624 korun za osobu. Před zavedením nového systému činil roční poplatek 860 korun za osobu. U bytových domů, kde je jeden velký společný kontejner, se museli obyvatelé mezi sebou dohodnout na spravedlivých platbách podle počtu členů domácnosti.
Změna přinesla i zvýšení množství jednotlivých složek vytříděného odpadu a nárůst objemného odpadu ve sběrném dvoře. Přesto Slatiňany na odpadový systém doplácejí ze svého rozpočtu. Vloni také přesáhly limit pro levnější skládkování, který činil 160 kilogramů směsného odpadu na člověka. Limit se každoročně se snižuje.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13. 3. 2026
