Nový Bor (Českolipsko) 21. července (ČTK) - Obyvatelé na sídlištích v Novém Boru na Českolipsku dostanou možnost třídit i biologicky rozložitelný odpad, zatím ho do speciálních nádob mohli třídit jen obyvatelé rodinných nebo malých bytových domů. Radnice teď do tří lokalit nechá zkušebně přistavit kontejnery na bioodpad o objemu 1100 litrů. Budou uzamykatelné, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Radmila Pokorná.

Zkušebně budou kontejnery ve Skalické ulici, v Severní a také na sídlišti Rumburských hrdinů. "Ze zkušeností z jiných měst víme, že je potřeba, aby kontejnery byly zamykatelné, aby se udržela čistota bioodpadu a nedocházelo k jeho znečištění," doplnila mluvčí. Kontejnery se podle ní budou zamykat na kličku, kterou si mohou už teď zájemci vyzvednout na radnici spolu se sedmilitrovou nádobou na bioodpad do domácnosti.



Možnost třídit biologicky rozložitelný odpad nabízí páté největší město v Libereckém kraji svým obyvatelům od roku 2022, zatím tuto možnost měli jen obyvatelé rodinných domů, kteří mohli požádat o nádobu o obsahu 240 litrů. Dvakrát ročně přistavuje radnice také velkoobjemové kontejnery na zeleň, lidé mohou bioodpad odevzdat i ve sběrném dvoře. Bioodpad se třídí také na hřbitovech v Arnultovicích, Bukovanech a na Lesním hřbitově. Pokud se třídění na sídlištích osvědčí, počítá radnice s instalací kontejnerů i na další místa.



Nový Bor od letošního roku změnil systém nakládání s odpady a zavedl možnost třídění u domů. Kromě černé popelnice na směsný odpad a nádoby na bioodpad, mohou obyvatelé rodinných domů získat také nádobu na papír a do další nádoby mohou třídit takzvanou multikomoditu, která zahrnuje plasty, kovy a nápojové kartony. Za první tři měsíce se množství směsného komunálního odpadu snížilo meziročně o 205 tun, obyvatelé naopak odevzdali téměř 249 tun papíru, plastu, skla a bioodpadu, což je o čtvrtinu víc než loni.



Za svoz odpadu město zaplatí 45 milionů korun bez DPH, za provoz sběrného dvora 15,8 milionu a za dalších 4,2 milionu korun nakoupila radnice nové nádoby na směsný a tříděný odpad. O komunální odpad a provoz sběrného dvora se až do konce roku 2029 postará na základě veřejné soutěže firma Compag CZ. Svoz tříděného odpadu zajišťuje firma EKOD Servis. Poplatek za odpad se pro obyvatele nezměnil, i letos platí lidé stejně jako loni 900 korun na osobu ročně.



