Nové třídění v H. Králové loni ušetřilo téměř desetinu odpadů

Hradec Králové 28. března (ČTK) - Loni zavedený nový systém třídění odpadů ve stotisícovém Hradci Králové snížil objem netříděného směsného odpadu téměř o deset procent na 15.157 tun. Na skládce tak neskončilo 1236 tun odpadů. Hlavní změnou systému bylo to, že lidé z rodinných domků dostali od začátku loňského dubna možnost třídit plasty a papír přímo doma do zvláštních popelnic. ČTK to dnes řekla mluvčí radnice Magdaléna Vlčková.

Z téměř 9000 rodinných domků ve městě se do systému zaregistrovali lidé žijící v 4690 domech. V těchto domech žije asi 13.400 lidí, tedy víc než 14 procent všech obyvatel města. Ve zhruba 95 procentech si lidé z rodinných domků pro třídění plastů a papíru zvolili zvláštní popelnici, zbytek třídí do pytlů. Již dříve Hradec Králové zavedl třídění bioodpadů do hnědých popelnic, kterých je mezi lidmi přes 9000 kusů. Popelnice či pytle k třídění lidé dostávají zdarma.

Nový systém třídění opadů v rodinných domcích podle radnice splnil očekávání a přispěl ke zvýšení třídění odpadů. "U obyvatel rodinných domů zahrnutých do projektu došlo oproti průměru posledních pěti let k navýšení množství vytříděných papírů o 21 procent, u plastů o 62 procent a biologicky rozložitelného odpadu o 15 procent. U netříděného odpadu došlo ke snížení o 52 procent," uvedl odpadový hospodář města Radek Sokol.

Město a odpadová společnost Hradecké služby chtějí osvětou a propagací dál přesvědčovat lidi k lepšímu třídění. Právě třídění by mělo při očekávaných rostoucích poplatcích za skládkování pomoci udržet ceny za vyvážení popelnic bez větších změn. Letos činí základní roční platba za vyvážení odpadů v Hradci Králové 500 korun za dospělou osobu. Poplatek je stejný od roku 2008. Celkové roční náklady na odpady se v Hradci pohybují kolem 85 milionů korun, radnice systém dotuje 30 až 40 miliony korun.

Kdo se do systému třídění v Hradci z řad obyvatel rodinných domků plně zapojí, má doma k vyvážení čtyři nádoby, a to na plast, papír, bioodpad a směsný komunální odpad. O nádobu na bioodpad mohou od loňska požádat i lidé z činžovních domů a vnitrobloků v centru města. Lidé ze sídlišť a bytových domů odpad dál dávají do velkoobjemových popelnic či kontejnerů. Lidé mohou také třídit do barevných kontejnerů, které jsou v Hradci na 650 místech.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29.3.2017

Datum uveřejnění: 28. března 2017

Poslední změna: 29. března 2017

