Praha 24. června (ČTK) - Lidé budou moct od září zažádat o finanční podporu na výměnu kotlů třetí, čtvrté a páté emisní třídy. V současné době mohou čerpat dotace pouze na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy. Takzvané kotlíkové dotace, které rozdělovaly kraje, na podzim skončí a podporu poskytne program Nová zelená úsporám. Zájemci o ni budou moci žádat u Státního fondu životního prostředí ČR. Zvýhodnění pro seniory a nízkopříjmové domácnosti zůstane, o výměnu kotlů budou moct žádat z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) Light. Změny v podpoře pro výměnu kotlů dnes představilo ministerstvo životního prostředí na tiskové konferenci.

Takzvané kotlíkové dotace mohou lidé čerpat do konce srpna na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září. Poté budou dotace nižší o desítky tisíc korun. U tepelných čerpadel bude nově výše podpory 130.000 korun, na pořízení kotle na biomasu bude dotace až 90.000 korun a na topidla 35.000 korun. Dotace v současné době může dosáhnout až 95 procent způsobilých výdajů, a to až 180.000 korun podle typu nového zdroje.



Pro domácnosti s nižšími příjmy, které nestihly vyměnit zastaralé kotle a v následující topné sezoně je nemohou legálně provozovat bez rizika pokuty, je k dispozici program NZÚ Light. Pokud budou mít o výměnu alespoň zažádáno, budou k tomu kontroloři přihlížet. "Výše podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva první a druhé emisní třídy a nově i uhelných kotlů vyšších emisních tříd například za moderní kotel na biomasu bude 110.000 korun a za tepelné čerpadlo až 150.000 korun," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).



Nově se nízkopříjmovým domácnostem otevře možnost výhodněji vyměnit i další neekologické zdroje vytápění, například kotle na topné oleje, elektrické vytápění, stará lokální topidla nebo plynové kotle. Mohou tak získat dotaci ve výši až 50.000 korun.



Jedná se o prostředky z Národního plánu obnovy, které je možné využít pouze do konce příštího roku, celková alokace jsou dvě miliardy korun a výše dotace bude nižší, než je tomu ve stávajících kotlíkových dotacích. Domácnostem budou pomáhat poradci Místních akčních skupin (MAS), EKIS a M-EKIS. Více než 700 poradců, kteří jsou vyškoleni, budou zdarma pomáhat domácnostem seniorů a lidem s příspěvkem na bydlení či invalidním důchodem se zajištěním žádostí v programu NZÚ Light.



V posledních měsících stoupá zájem o kotlíkové dotace. "Od června 2023 do května 2024 si žádost podalo 4172 domácností za 626 milionů korun, což je v průměru 347 žádostí měsíčně. Za poslední měsíc si pak požádalo 867 domácností, což je více než dvojnásobek průměrného počtu žádostí. Kotlíkových dotací už využilo 130.000 žadatelů," uvedl Hladík.



Při používání kotle, který nebude splňovat emisní požadavky po letošním 1. září, hrozí jeho provozovateli pokuta až 50.000 korun. Zákaz používání kotlů první a druhé emisní třídy je v zákoně od roku 2012. Od září 2022 platí pro všechny mimo rodinné či bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci.



