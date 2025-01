Nové dotace na obnovitelné zdroje energií jsou diskriminační, míní komora

Praha 16. ledna (ČTK) - Nové nastavení dotací programu Nová zelená úsporám (NZÚ) na pořízení obnovitelných zdrojů energie pro domácnosti je podle oborových zástupců diskriminační a nevyvážené. Nelíbí se jim především snížení maximální částky a dalších limitů na domácí fotovoltaiku nebo upřednostňování jiných zdrojů. Komora obnovitelných zdrojů energie proto dnes vyzvala úřady k úpravě dotací. Zástupci komory to dnes sdělili novinářům. Ministerstvo životního prostředí kritiku odmítlo. Cílem změn v dotacích je podle úřadu narovnání podmínek pro různé zdroje a zvýšení dostupnosti podpory.

Stát letos sníží podporu pro domácnosti na pořízení solárních elektráren. Nově budou dotace určeny na fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem maximálně do pěti kilowattů (kW), což je polovina dosud podporovaného výkonu. Klesne i maximální výše dotace. Vyplývá to z dokumentů k novým podmínkám dotačního programu NZÚ.



"Tuto diskriminaci považujeme za neudržitelnou a neodůvodnitelnou. Ministrovo zdůvodnění nedostatkem prostředků považujeme za nepodložené," řekl předseda komory Štěpán Chalupa. Za diskriminační označil například podmínky dotací pro solární parky nebo preferenci zateplování a dalších opatření na úsporu energie, kterou jdou podle komory na úkor fotovoltaiky pro domácnosti.



Podle něj lze nové peníze pro domácnosti najít například v uvažovaných sedmi miliardách, které jsou aktuálně plánovány pro podnikatelské projekty samostatných obřích bateriových úložišť. "Ty ale dotace nepotřebují, protože mají výbornou návratnost i bez nich. Pokud stát podporuje každý panel na poli, musí i každý na střeše," podotkl Chalupa.



Komora tak vyzvala ministerstvo k řadě úprav navrhovaného systému NZÚ pro letošní rok. Navrhla například srovnání podmínek dotací pro všechny fotovoltaiky, dále zrušení limitů na instalace do pěti kilowattů, ponechání maximální výše podpory instalací obnovitelných zdrojů na 50 procent oprávněných nákladů stejně, jako tomu má být u energetických úspor či zjednodušení podmínek pro dotaci na nákup tepelného čerpadla.



MŽP slova o diskriminačních a nevyvážených pravidlech odmítlo. "Cílem změn programu NZÚ je mj. narovnání podmínek pro různé technologie obnovitelných zdrojů energie, zvýšení dostupnosti podpory pro širší okruh žadatelů a zjednodušení procesu čerpání dotací," řekla ČTK mluvčí úřadu Vendula Krejčí. Dotace pro domácnosti jsou podle ní výrazně vyšší než pro firmy. Uvedla takké, že se zástupci komory i dalších oborových subjektů ministerstvo o programu diskutuje.



Současný návrh ministerstva povede podle oborových zástupců k citelnému oslabení zájmu o obnovitelné zdroje. "Odezvy od členů cechu na připravované nastavení jasně ukazuje, že takzvaným majetkovým testem neprojdou přibližně dva z pěti zájemců o dotaci," řekl člen předsednictva Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) Radek Orság. Podle něj tak lze od února očekávat výrazný pokles zájmu, který bude umocněn plánovaným snížením dotací. Zatímco loni na podzim se počet žádostí o dotaci pohyboval kolem 2500 měsíčně, letos jejich počet odhaduje na méně než polovinu.



Se snížením dotací na domácí fotovoltaiku nesouhlasí ani ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT Jan Fousek. Odmítl ale, aby jejich úprava šla na úkor solárních parků nebo velkokapacitních bateriových úložišť. "Právě ty z dlouhodobého hlediska představují klíčové nástroje v procesu dekarbonizace, odklonu od fosilních paliv a nutné modernizace českého hospodářství," zdůraznil Fousek. Zároveň upozornil na to, že přesunutí peněz z výzvy Modernizačního fondu na NZÚ by mohlo narušit současné i budoucí dotační tituly.



V České republice bylo loni zprovozněno 44.593 nových fotovoltaik, což je meziročně o 38.106 méně. Loňský instalovaný výkon 967 megawattů (MW) je ale stejný jako v rekordním roce 2023. Příčinou tohoto vývoje je podle Solární asociace ČR klesající počet instalací na rodinných domech, přibývají naopak velké a podnikatelské instalace.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 16. 1. 2025

