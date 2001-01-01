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Nová kotelna ve Vřesové nahradí uhelný zdroj tepla pro Karlovarsko
Vřesová (Sokolovsko) 15. října (ČTK) - V areálu Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku roste nová plynová kotelna. Bude jedním ze zdrojů, které budou dodávat teplo na Karlovarsko. Nahradí končící uhelnou kotelnu a spolu s plánovaným kotlem na biomasu , elektrickým kotlem a paroplynovým kotlem vytvoří mix, který bude schopen dodávat teplo z neuhelných zdrojů a za přijatelnou cenu. Stavba kotelny se dvěma kotly o celkovém výkonu 20 tepelných megawattů (MW) by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí příštího roku, řekl dnes novinářům ředitel Teplárenského úseku komplexu ve Vřesové Zdeněk Jonát.
Foto: Sludge G @Flickr.com
V areálu Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku roste nová plynová kotelna. Bude jedním ze zdrojů, které budou dodávat teplo na Karlovarsko. Nahradí končící uhelnou kotelnu a spolu s plánovaným kotlem na biomasu , elektrickým kotlem a paroplynovým kotlem vytvoří mix, který bude schopen dodávat teplo z neuhelných zdrojů a za přijatelnou cenu. Stavba kotelny se dvěma kotly o celkovém výkonu 20 tepelných megawattů (MW) by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí příštího roku, řekl dnes novinářům ředitel Teplárenského úseku komplexu ve Vřesové Zdeněk Jonát.
"Ačkoli v současné době trh se potýká z vysokými cenami zemního plynu, tak tento zdroj bude sloužit jako vysoce účinný, flexibilní zdroj do zásobování našich zákazníků v teplárenské soustavě. V letních měsících se horkovodem na Karlovarsko posílá v současné době kolem 20 MW, což znamená, že tato kotelna bude plně stačit na letní provoz. V zimních měsících se bavíme o výkonech přes 100 MW a tam právě bude doplněna dalšími teplárenskými zdroji," uvedl Jonát.
Stavební a montážní práce na projektu postupují zatím podle harmonogramu. Stavbaři dokončili spodní stavbu a v uplynulých týdnech se podařilo i přes náročnou logistiku usadit oba kotle i napájecí nádrže na místo určené pro plynovou kotelnu uprostřed areálu ve Vřesové. Stavba nyní pokračuje vztyčením nosné konstrukce haly a v posledních dnech začala montáž jejího opláštění. Stavební část haly bude dokončena počátkem listopadu, uvedl Tomáš Zátko, který projekt řídí.
Stavba nové kotelny vedle už funkčních zdrojů tepla je jedním z prvních projektů transformace někdejšího palivového kombinátu Vřesová. Bude se pokračovat především v příštím roce a v roce 2028 , kdy by se měl uvádět do provozu biomasový kotel a připravuje se i stavba pyrolyzní jednotky na zpracování a recyklaci pneumatik.
Výstavbu nových zdrojů tepla umožnila Sokolovské uhelné a sesterské SUAS GROUP dohoda s Karlovými Vary a Chodovem na pokračování dodávek tepla na dalších 20 let. Podobná dohoda se připravuje i pro sokolovskou větev, kterou zásobuje Elektrárna Tisová, jež také patří do skupiny Sokolovské uhelné. I tam se počítá s přechodem od uhlí na mix vícero zdrojů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 10. 2026
Poslední změna: 22.10.2026
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Nová kotelna ve Vřesové nahradí uhelný zdroj tepla pro Karlovarsko
Vřesová (Sokolovsko) 15. října (ČTK) - V areálu Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku roste nová plynová kotelna. Bude jedním ze zdrojů, které budou dodávat teplo na Karlovarsko. Nahradí končící uhelnou kotelnu a spolu s plánovaným kotlem na biomasu , elektrickým kotlem a paroplynovým kotlem vytvoří mix, který bude schopen dodávat teplo z neuhelných zdrojů a za přijatelnou cenu. Stavba kotelny se dvěma kotly o celkovém výkonu 20 tepelných megawattů (MW) by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí příštího roku, řekl dnes novinářům ředitel Teplárenského úseku komplexu ve Vřesové Zdeněk Jonát.
V areálu Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku roste nová plynová kotelna. Bude jedním ze zdrojů, které budou dodávat teplo na Karlovarsko. Nahradí končící uhelnou kotelnu a spolu s plánovaným kotlem na biomasu , elektrickým kotlem a paroplynovým kotlem vytvoří mix, který bude schopen dodávat teplo z neuhelných zdrojů a za přijatelnou cenu. Stavba kotelny se dvěma kotly o celkovém výkonu 20 tepelných megawattů (MW) by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí příštího roku, řekl dnes novinářům ředitel Teplárenského úseku komplexu ve Vřesové Zdeněk Jonát.
"Ačkoli v současné době trh se potýká z vysokými cenami zemního plynu, tak tento zdroj bude sloužit jako vysoce účinný, flexibilní zdroj do zásobování našich zákazníků v teplárenské soustavě. V letních měsících se horkovodem na Karlovarsko posílá v současné době kolem 20 MW, což znamená, že tato kotelna bude plně stačit na letní provoz. V zimních měsících se bavíme o výkonech přes 100 MW a tam právě bude doplněna dalšími teplárenskými zdroji," uvedl Jonát.
Stavební a montážní práce na projektu postupují zatím podle harmonogramu. Stavbaři dokončili spodní stavbu a v uplynulých týdnech se podařilo i přes náročnou logistiku usadit oba kotle i napájecí nádrže na místo určené pro plynovou kotelnu uprostřed areálu ve Vřesové. Stavba nyní pokračuje vztyčením nosné konstrukce haly a v posledních dnech začala montáž jejího opláštění. Stavební část haly bude dokončena počátkem listopadu, uvedl Tomáš Zátko, který projekt řídí.
Stavba nové kotelny vedle už funkčních zdrojů tepla je jedním z prvních projektů transformace někdejšího palivového kombinátu Vřesová. Bude se pokračovat především v příštím roce a v roce 2028 , kdy by se měl uvádět do provozu biomasový kotel a připravuje se i stavba pyrolyzní jednotky na zpracování a recyklaci pneumatik.
Výstavbu nových zdrojů tepla umožnila Sokolovské uhelné a sesterské SUAS GROUP dohoda s Karlovými Vary a Chodovem na pokračování dodávek tepla na dalších 20 let. Podobná dohoda se připravuje i pro sokolovskou větev, kterou zásobuje Elektrárna Tisová, jež také patří do skupiny Sokolovské uhelné. I tam se počítá s přechodem od uhlí na mix vícero zdrojů.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 10. 2026
Poslední změna: 22.10.2026
Počet shlédnutí: 201