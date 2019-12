Nová kompostárna v Praze 14 by měla vyjít na 80 až 85 milionů Kč

Praha 25. června (ČTK) - Nová kompostárna na pozemcích v Horní Ladě v Praze 14-Kyjích by měla vyjít na 80 až 85 milionů korun. Zařízení bude schopno zpracovat až 15.000 tun bioodpadu ročně. Kdy přesně výstavba začne, zatím není jasné. Vyplývá to z informativního dokumentu, který si nechal vypracovat magistrát. První kompostárnu spustila Praha v roce 2017 ve Slivenci. Kromě kompostárny chce město stavět rovněž bioplynovou stanici.

Celkové náklady na stavbu zahrnují kromě samotné stavby také strojové vybavení nebo přístupové komunikace. Zmíněná částka vychází ze studie proveditelnosti, kterou si město nechalo udělat. Konečná cena bude odvislá například od výsledku tendru na dodavatele. Praha letos v květnu uzavřela smlouvu s firmou Bioprofit na vypracování dokumentace a vyřízení územního a stavebního řízení včetně řešení dopravního napojení. Hotova by měla být do konce března příštího roku.

Zařízení bude používat technologii takzvaného krechtového kompostování v pásových hromadách, které budou provzdušňovány.

Praha plánuje také stavbu bioplynové stanice v Malešicích. Zatímco do kompostárny by lidé zejména z okrajových částí Prahy mohli vozit trávu, listí nebo štěpku, do bioplynové stanice by byl odvážen bioodpad z centra. Tam totiž lidé a restaurace vyprodukují zejména gastroodpad, který není vhodné vozit do kompostárny. Městská firma Pražské služby (PSAS) si nechává vypracovat studii, která ukáže, kde by mohla bioplynová stanice stát, jak bude fungovat a na kolik vyjde.

Kromě slivenecké kompostárny mají lidé možnost objednat si kontejnery na kompost, které jednou za 14 dní PSAS vyváží. Nádoby jsou uzpůsobeny tak, aby byl bioodpad provzdušněný a aby byla z odpadu odvedena vlhkost. Za uplynulých sedm let bylo svezeno celkem 47.000 tun biologicky rozložitelného odpadu.

Produkce rostlinného bioodpadu v Praze od roku 2015 do 2018 (v tunách)

Období Velkoobjemové kontejnery v ulicích Sběrné dvory Kompostárna Slivenec Sběrné místo bioodpadu v Praze 10 Mobilní sběrné dvory Celkem 2015 578 5503 865 86 7032 2016 1008 7651 959 57 9815 2017 1202 6976 140 1016 35 9368 2018 1057 6476 411 866 43 8853

(Zdroj: Hlavní město Praha)

