Nová kogenerační jednotka pokryje 30 procent spotřeby prachatické čistírny
Prachatice 12. dubna (ČTK) - V čistírně odpadních vod v Prachaticích nechá město nainstalovat novou kogenerační jednotku za 5,2 milionu korun. Zařízení vyrábějící elektřinu z bioplynu pokryje 30 procent spotřeby elektrické energie čistírny. Nahradí dvě starší zařízení s nižší účinností. ČTK to řekla mluvčí vodárenské společnosti ČEVAK Lenka Zimmelová. Předloni zahájila v čistírně provoz fotovoltaická elektrárna, která pokrývá přibližně sedm procent roční spotřeby elektřiny.
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
Nová kogenerační jednotka bude mít elektrický výkon 45 kilowattů. "Oproti původnímu řešení se navýší výroba elektrické energie, což bude znamenat větší spolehlivost a energetickou soběstačnost celého provozu," uvedl technický ředitel společnosti Jiří Lipold.
Výměnu kogenerační jednotky provádějí technici za plného provozu čistírny. Její obnova je součástí širší modernizace technologie prachatické čistírny odpadních vod. "Tyto investice přispěly ke zvýšení účinnosti biologického čištění a k celkové spolehlivosti a efektivitě provozu," uvedla Zimmelová.
Modernizace čistírny bude pokračovat, v plánu je například výměna pásového zahušťovacího síta kalu za nové, modernější bubnové zařízení, které dále zefektivní odvodnění a zpracování kalů. "Postupná obnova čistírny odpadních vod v Prachaticích je součástí dlouhodobé snahy o udržení vysoké kvality čištění odpadních vod, zvýšení energetické soběstačnosti a zajištění bezpečného provozu této klíčové vodohospodářské infrastruktury," doplnil starosta Prachatic Jan Bauer (ODS).
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 4. 2026
Poslední změna: 16.4.2026
