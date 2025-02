Norský ropný gigant Equinor snižuje o polovinu zelené investice

Oslo 6. února (ČTK) - Norský energetický gigant Equinor v příštích dvou letech sníží investice do obnovitelných zdrojů energie o polovinu a zároveň zvýší těžbu ropy a plynu. Serveru zpravodajské televize BBC to řekl generální ředitel firmy Anders Opedal. Přechod na energii s nižšími emisemi oxidu uhličitého je podle něj pomalejší, než se očekávalo. Náklady se zvýšily a zákazníci se zdráhají uzavírat dlouhodobé smlouvy.

"Snižujeme investice do obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových řešení, protože nevidíme potřebnou ziskovost v budoucnosti," řekl Opedal. Investice do obnovitelných zdrojů tak v příštích dvou letech klesnou na pět miliard USD (121 miliard Kč) z přibližně deseti miliard USD. Equinor také opustí svůj cíl, že do roku 2030 utratí polovinu svého rozpočtu na dlouhodobý majetek za obnovitelné zdroje a nízkouhlíkové produkty. Naopak investice do těžby ropy a plynu v příštích dvou letech zvýší o deset procent.



Equinor následuje další energetické společnosti, které snižují investice do obnovitelných zdrojů, jako jsou britské podniky Shell a BP. Opedal také uvítal výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa "drill, baby, drill" (vrtej, bejby, vrtej), aby ropný průmysl pokračoval v nových vrtech a zvyšování těžby. Dodal ale, že to budou ceny energií, nikoliv americký prezident, kdo rozhodne o budoucím průzkumu a těžbě.



Opedal také varoval, že ceny plynu by mohly příští zimu vzrůst, protože stav evropských zásobníků plynu je v současné době nižší než loni touto dobou.



Opedal je přesvědčen, že rozvoj velkého ropného pole Rosebank v Severním moři bude pokračovat, přestože soud ve Skotsku nedávno rozhodl, že souhlas s rozvojem projektu byl nezákonný, protože nezohledňoval veškeré dopady projektu na životní prostředí. Předpokládá se, že kontroverzní ropné pole obsahuje 500 milionů barelů ropy.



