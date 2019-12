Norský penzijní fond končí s investicemi do fosilních paliv

Již několikrát bylo norskou vládou zvažováno odstoupení od investic do fosilních zdrojů v rámci norského penzijního fondu – největšího fondu svého druhu na světě. Norský parlament dal nyní konečně zelenou zákonu, který má skutečně zajistit, že fond se vzdá svých investic do uhlí a ropy, které dosahují hodnoty kolem 13 miliard dolarů, a to i přesto, že ještě minulý rok vládní poradci doporučovali investice do uhlí a ropy z portfolia fondu nevylučovat.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: oEnergetice.cz 21.6.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 21. června 2019

Poslední změna: 21. června 2019

Počet shlédnutí: 188