Nizozemsko inspiruje nápaditým využíváním obnovitelných zdrojů. Na konferenci v Praze se mluvilo o šetrné energii pro výrobu piva i o soběstačném Městě slunce

Firmy a obce mohou posílit energetickou soběstačnost využíváním vlastních projektů obnovitelných zdrojů. Příkladem je pivovar Heineken, který k výrobě piva využívá solární energii a omezuje spotřebu vody. Nizozemské Sluneční město, ve kterém žije 10 000 obyvatel, je zase soběstačné díky speciálně navrženým domům a využívání slunce a větru. O těchto případech dobré praxe se mluvilo na středeční konferenci Chytrá energie pro podnikání a města.

Holandsko patří mezi evropské země, které zaujaly velmi odpovědný postoj k řešení klimatických změn. Mezi priority patří energetické úspory v průmyslu a stavebnictví, využívání solární a větrné energie a zpracování biomasy. „Nizozemí dlouhodobě pracuje na vývoji spolehlivých a dostupných energetických řešení, která budou směřovat ke snížení závislosti na fosilních palivech na minimum,“ říká velvyslanec Nizozemí v České republice, Eduard W. V. M. Hoeks. Velvyslanectví Nizozemského království v ČR ve středu 17. 5. spolu s Aliancí pro energetickou soběstačnost, Úřadem vlády a think-tankem Glopolis uspořádalo konferenci Chytrá energie pro podnikání a města, kde představilo úspěšné holandské projekty doplněné o zajímavá česká řešení v podobě energie pro automobilku Škoda a chytrých řešeních ve městě Brně.

Pivovar Heineken vaří pivo v Singapuru na solární energii, díky fotovoltaickým panelům na pivovaru. V Rakousku využívá energii z bioplynové stanice, kde zpracovává odpad z výroby piva. V české republice se firma snaží o snížení spotřeby vody a využívání lokálních surovin. „Všichni bychom se měli zapojit do snahy snížit emise oxidu uhličitého a omezit globální oteplování. Heineken se tomuto tématu věnuje svým programem Brewing a Better World. Využívání obnovitelných zdrojů dává smysl z hlediska ochrany životního prostředí, ale i z pohledu efektivity podnikání,“ říká Jan-Willem Vosmeer, manažer Udržitelného rozvoje ve společnosti Heineken. Dalším příkladem dobré praxe z Nizozemí, o kterém se mluvilo na středeční konferenci, je Sluneční město pro 10 000 obyvatel, které přijel představit jeho architekt, Ashok Bhalotra. Jde o energeticky soběstačné sídlo, které využívá solární a větrnou energii a přírodní systém čistění vody. Domy jsou zároveň navrženy tak, aby spotřeba jejich energie byla co nejnižší. Město chce dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality, tedy nulové uhlíkové stopy.

Nizozemské příklady zelených řešení na konferenci doplila prezentace společnosti ŠKO-ENERGO, která zajišťuje dodávky energii pro automobilku ŠKODA. Její výkonný ředitel Jaromír Vorel uvedl, že se automobilka bude soustředit na nahrazení uhlí, který by mělo být nahrazeno do roku 2035 biomasou. Ta již nyní pokrývá 30 procent potřebného paliva. Náměstek brněnského primátora Martin Ander doplnil jihomoravský pohled na rozvoj šetrné energetiky ve městech. Brno například díky projektům energetické renovace budov šetří ročně 23 milionů na provozních nákladech.

"Ekonomové z prestižního Bruegelova institutu loni propočítávali, které evropské země mají hodně patentů v nové energetice. Česko je na chvostu ve čtyřech ze čtyř hlavních odvětví," řekl Vojtěch Kotecký z institutu Glopolis. "Přitom jako země se silnou průmyslovou tradicí a prvotřídními inženýry bychom mohli a měli být vepředu. Stát musí našim podnikům vytvořit slušné, stabilní a předvídatelné podmínky, aby měly chuť se pustit do inovací,“ dodal.

„Vzájemná inspirace mezi progresivními přístupy, výměna zkušeností i sdílení vizí, která proběhla na konferenci Chytrá energie pro podnikání a města, může pomoci při hledání nejvýhodnějších řešení na cestě k nízkouhlíkové ekonomice. Jako klíčový společný jmenovatel dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů v rámci nizozemských i českých projektů vyplynula důležitost přizvání veřejnosti od samého počátku přípravy nových projektů šetrné energetiky,“ shrnuje závěry konference Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost, která ji spolupořádala.

