Nizozemsko do roku 2030 asi nesplní vlastní klimatické cíle

Amsterodam 1. listopadu (ČTK) - Nizozemsku, které je jedním z největších evropských znečišťovatelů, se v následujícím desetiletí patrně nepodaří dodržet vlastní klimatické cíle. Uvedla to dnes hlavní vládní poradenská společnost pro otázky životního prostředí (PBL). Pokud se podle ní vláda bude řídit nedávno oznámenými klimatickými opatřeními, budou emise do roku 2030 nižší o 43 až 48 procent oproti roku 1990. To je méně než 49 procent ohlášených vládou.

Cílem celé Evropské unie je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 procent, připomněla agentura Reuters.

Nizozemsko, kde se nacházejí velké průmyslové podniky a přístavy, bylo v žebříčku největších producentů CO 2 na hlavu v roce 2017 na pátém místě po čtvrté České republice a před sedmým Německem a osmým Polskem. Nizozemská vláda proto v červenci představila balíček opatření, jejichž cílem je naprostá uhlíková neutralita do roku 2050.

Je mezi nimi například průmyslová emisní daň, příspěvky na zateplování domů, zákaz uhelných elektráren a důraz na solární energii, vítr a další obnovitelné zdroje. Vládní plány ale ještě nebyly realizovány a mnoho podrobností není podle Reuters jasných.

"Nejsme jedinou zemí, která nesplní své klimatické cíle," řekl Pieter Boot, který v PBL vede klimatický výzkum. Rovněž země jako Německo, Británie a Francie podle něj musejí vyjasnit, jak hodlají dostát svým ambiciózním závazkům.

I Německo již oznámilo, že se mu nepodaří splnit cíle pro rok 2020. O to usilovněji se chce kabinet vedený kancléřkou Angelou Merkelovou snažit o splnění klimatického cíle pro rok 2030, kterým je snížení emisí o 55 procent. V říjnu proto schválil sadu opatření, která k tomu mají vést.

