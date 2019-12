New York pomůže kurýrní službě UPS v nahrazování vozů elektromobily

Newyorský úřad pro energetický výzkum a vývoj (NYSERDA) má na začátku jara příštího roku kurýrní společnosti UPS pomoci část dieselových dodávek nahradit elektrickými nákladními vozy. UPS v současnosti vlastní přes 2200 vozů provozovaných ve městě New York a předpokládá, že do roku 2022 by mělo být 1500 z nich poháněno elektřinou.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: oEnergetice.cz 16.11.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 16. listopadu 2017

Poslední změna: 16. listopadu 2017

Počet shlédnutí: 1154