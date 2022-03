Německo patrně neprodlouží životnost zbývajících jaderných elektráren

Berlín 8. března (ČTK) - Německo patrně neprodlouží životnost zbývajících jaderných elektráren. Ministerstva hospodářství a životního prostředí dnes ve společném prohlášení uvedla, že náklady a rizika takového kroku převažují nad omezenými přínosy. Největší evropská ekonomika koncem minulého měsíce zvažovala, že by si jaderné elektrárny ponechala jako součást svého energetického mixu. Cílila tím na snížení energetické závislosti na Rusku, které Německu dodává většinu zemního plynu.

Foto: Stefan Jürgensen@Flickr.com



Německá ministerstva hospodářství a životního prostředí se při posouzení, zda jaderné elektrárny zachovat, zabývala krátkodobými i střednědobými scénáři. "Po zvážení přínosů a rizik se prodloužení provozní životnosti zbývajících tří jaderných elektráren nedoporučuje, a to i s ohledem na současnou plynovou krizi," uvedly resorty.

Zbývající tři německé jaderné elektrárny, které mají být odstaveny do konce roku, provozují energetické společnosti EnBW, RWE a E.ON.

Proti prodloužení životnosti posledních fungujících reaktorů v zemi se dnes v rozhovoru s televizí n-tv vyslovil ministr hospodářství Robert Habeck. "Ke zvážení máme minimální produkci elektrické energie za maximálně vysoká bezpečnostní rizika," řekl a dodal, že je z tohoto důvodu přesvědčen o nesprávnosti cesty prodloužení chodu jaderných elektráren. Habeck krátce po ruské invazi na Ukrajinu řekl, že kvůli energetické bezpečnosti předem nevylučuje zachování chodu reaktorů i po 31. prosinci letošního roku, kdy Německo plánovalo zbylé jaderné elektrárny odstavit.

Německo v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zmapovalo změny ve svém energetickém systému. Chce snížit závislost na ruském plynu, který tvoří dvě třetiny německého dovozu této suroviny. Nyní se zvažují alternativy, včetně většího využití solární a větrné energie, plynových a uhelných elektráren a budování terminálů na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Habeck dnes uvedl, že první dva terminály by mohly být připraveny k vykládce dováženého plynu na pobřeží země do dvou let. "Naprosto souhlasíme s tím, že výstavba elektrických sítí, terminálů na LNG a obnovitelných zdrojů energie musí probíhat 'rychlostí Tesly'," řekl Habeck po jednání s ministry energetiky 16 spolkových zemí o prudce rostoucích cenách energií. Na otázku, co myslí "rychlostí Tesly", ministr hospodářství odpověděl, že tím míní dva roky, které americká automobilka Tesla potřebovala na výstavbu svého obřího závodu nedaleko Berlína.

Na začátku března oznámila společnost Tree Energy Solutions (TES), že vybuduje terminál na LNG v německém přístavním městě Wilhelmshaven v Severním moři. Podle listu Handelsblatt mají investice do zařízení do roku 2045 činit zhruba 25 miliard eur (641,5 miliardy Kč), do provozu pak má být terminál uveden za tři roky. Firmu TES zaštiťuje belgická společnost AtlasInvest.

"Německá vláda nás požádala, abychom do plánované továrny na výrobu vodíku začlenili terminál na zkapalněný zemní plyn, abychom co nejrychleji snížili závislost na dovozu z Ruska," řekl šéf společnost Otto Waterlander. Firma TES se zabývá technologií zeleného vodíku.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 3. 2022

Datum uveřejnění: 8. bĹ™ezna 2022

Poslední změna: 10. bĹ™ezna 2022

