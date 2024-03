Německo je na dobré cestě k dosažení klimatických cílů v roce 2030, řekl ministr

Berlín 15. března (ČTK) - Cíl Německa v ochraně klimatu do roku 2030 je dosažitelný. Uvedl to dnes v Berlíně německý ministr hospodářství a životního prostředí Robert Habeck. Odvolával se přitom na nejnovější data německého úřadu pro ochranu životního prostředí, informuje agentura DPA.

Foto: WagnerAnne@Pixabay.com



"Pokud udržíme tempo a směr, dosáhneme našich cílů, které jsme si pro rok 2030 stanovili," řekl ministr ze strany Zelených Habeck. Do roku 2030 chce Německo snížit vyprodukovaný objem skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990 o 65 procent.

Agentura pro ochranu životního prostředí ve své prognóze počítá se snížením emisí zhruba o 64 procent. V tomto ohledu by se mohlo podle ministerstva podařit dosáhnout kýženého cíle. Před rokem prognózy předpokládaly 63procentní snížení, o rok předtím snížení dokonce jen o 49 procent.

V roce 2023 klesly emise skleníkových plynů v Německu na 673 milionů tun CO 2 . To znamená, že klesly na nejnižší úroveň od 50. let 20. století.

Nyní agentura pro ochranu životního prostředí předpokládá, že se Německu podaří do roku 2030 vyprodukovat o 47 milionů tun CO 2 méně, než je zákonem stanovený limit. Ministerstvo životního prostředí to vysvětluje pokrokem v ochraně klimatu a rozšířením obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 15. 3. 2024

