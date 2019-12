Německo by podle aktivistů mělo do roku 2030 skončit s uhlím

Berlín 8. dubna (zpravodaj ČTK) - Zástupci hnutí Fridays For Future, v jehož rámci pravidelně stávkují žáci a studenti za důslednější boj proti klimatickým změnám, chtějí, aby Německo do roku 2030 přestalo používat uhelnou energii a o pět let později čerpalo veškerou energii jen z obnovitelných zdrojů. Své požadavky na spolkovou vládu dnes zástupci hnutí představili v Berlíně.

V rámci iniciativy na ochranu životního prostředí protestují každý pátek místo školy tisíce až desetitisíce žáků a studentů po celém světě. Demonstrace, které odstartovala mladá švédská aktivistka Greta Thunbergová, mají výraznou odezvu i v Německu. Staly se i předmětem vášnivých debat politiků. Studenty nepřímo podpořila kancléřka Angela Merkelová, naopak řada jiných politiků tvrdí, že ani kvůli takovému tématu není možné zanedbávat povinnou školní docházku.

I když už protesty trvají několik měsíců, až do dneška žádné konkrétní požadavky převážně mladí aktivisté nepředstavili. V seznamu bodů, který podle svých slov vytvořili ve spolupráci s experty, žáci a studenti požadují například uzavření čtvrtiny německých uhelných elektráren do konce tohoto roku či vysoké zdanění produkce oxidu uhličitého (CO2).

"Cena za emise skleníkových plynů se musí rychle vyrovnat nákladům, které jimi nám a příštím generacím vznikají," uvedl dnes jeden z aktivistů Linus Steinmetz.

Seznamem požadavků reagovali aktivisté na opakované výzvy politiků, aby řekli, jaká konkrétní opatření prosazují. Jakým způsobem politici cílů dosáhnou, je podle žáků a studentů na nich. Mělo by se tak ale každopádně stát sociálně snesitelným způsobem.

Aktivisté, kteří tiskovou konferenci uspořádali před kostrami vyhynulých dinosaurů v berlínském přírodovědném muzeu, považují za nutné dodržet cíle stanovené pařížskou dohodou o ochraně klimatu. Zejména je podle nich důležité udržet míru oteplování co nejblíže k 1,5 stupni Celsia na konci století.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8.4.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 8. dubna 2019

Poslední změna: 12. dubna 2019

Počet shlédnutí: 3103