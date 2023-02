Německé dráhy DB chtějí skončit s dieselem, dají na to 1,5 miliardy eur

Berlín 5. ledna (zpravodaj ČTK) - Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) chtějí skončit s používáním dieselu k pohonu lokomotiv, do roku 2027 proto do nových pohonných systémů a biopaliv investují na 1,5 miliardy eur (36 miliard Kč). Zatímco staré lokomotivy dopravní společnost upravuje pro používání biopaliv, u těch nových sází na vodík a elektřinu. Používání biopaliv se ale nelíbí některým ekologickým hnutím, která se obávají, že výroba těchto pohonných látek půjde na úkor produkce potravin.

Foto: Shutterstock.com



"Rozloučení se s dieselem je u Deutsche Bahn hotovou věcí. Děláme vše pro to, aby dráha byla ještě zelenější. Celkem proto do roku 2027 investujeme 1,5 miliardy eur do nových pohonů a paliv, a tím se krok za krokem přibližujeme ke klimaticky neutrální železnici," řekl předseda představenstva DB Richard Lutz.

Odchod od dieselu je pro DB důležitým krokem na cestě ke klimatické neutralitě, které chce koncern dosáhnout do roku 2040. To je o pět let dříve, než plánuje rovnováhu mezi emisemi oxidu uhličitého a opatřeními na jejich neutralizaci celé Německo.

Deutsche Bahn nyní oznámily, že ústup od dieselu jde rychleji, než společnost plánovala. "Se 17 miliony litry biopaliva HVO budou DB v roce 2023 používat ve svých dieselových lokomotivách dvojnásobné množství, než se původně počítalo. Koncern tak dosáhne vlastního stanoveného cíle pro rok 2025 o dva roky dříve," uvedly německé dráhy. HVO je hydrogenačně rafinovaný rostlinný olej, který jako alternativa k fosilnímu dieselu slibuje čistší spalování a emise CO 2 nižší až o 90 procent.

Německé dráhy v loňském roce schválily zhruba 1000 dieselových lokomotiv pro používání HVO, v případě nákladní divize DB Cargo může toto biopalivo používat všech 800 dieselových lokomotiv. Do pěti let chce dopravce mít na HVO převedeno i zbývajících 2000 pohonných jednotek, které nyní využívají diesel. Jen do roku 2025 si DB od těchto opatření slibují emisní úsporu nejméně 50.000 tun oxidu uhličitého.

Zásadní výhrady proti biopalivům má ale ekologické hnutí Greenpeace. "Biopaliva se zavádějí kvůli ochraně klimatu a snížení závislosti na ropě. To jsou správné cíle, biopalivo je ale špatnou cestou," uvádí Greenpeace. Intenzivní pěstování energetických plodin totiž podle hnutí poškozuje klima a biologickou rozmanitost. Velkým problémem je podle aktivistů i to, že na biopaliva se zpracovávají plodiny jako obilí a olejniny. "Potraviny přece nepatří do nádrží a mobilita budoucnosti je v elektřině," dodává hnutí.

S tímto argumentem ale DB nesouhlasí a tvrdí, že biopaliva jako HVO se vyrábějí z biologických zbytků a odpadů. "K výrobě se nevyužívají žádné další pěstební plochy, které by konkurovaly produkci potravin a krmiv," uvádějí německé dráhy.

Na cestě k budoucnosti bez dieselu vsadily německé dráhy vedle biopaliv také na vodíkový pohon a bateriové vlaky. Dopravce společně s koncernem Siemens vyvíjejí vodíkový vlak Mireo Plus H a rovněž mobilní tankovací stanici s vodíkem. V rámci německého regionálního dopravního svazu Rýn-Mohan (RMV) pak jezdí vodíkové vlaky Coradia iLint od společnosti Alstom. Vodíkovou flotilu v RMV označují DB jako největší na světě, po dodání všech souprav ji bude tvořit 27 vlaků.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 1. 2023

Tweet

Datum uveřejnění: 5.1.23

Poslední změna: 30.1.2023

Počet shlédnutí: 108